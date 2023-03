Tout ce qu’il faut savoir pour voter aux élections communales à Monaco

Un seul bureau de vote ouvert

De 8 h à 19 h sans interruption à l’espace Léo Ferré (7, Terrasses de Fontvieille).

Les documents obligatoires pour exprimer son vote

La carte d’identité ou le passeport monégasque en cours de validité : pensez à vérifier leur date d’échéance





Carte d’identité

- Important : aucune carte d’identité ne sera établie le jour des élections

- L’ancien modèle de la carte d’identité en cours de validité est valable pour voter

- Le Service de l’État Civil - Nationalité peut délivrer la carte d’identité monégasque au plus tard le vendredi 17

mars 2023. Si votre carte d’identité est perdue ou si sa date de validité est échue, contactez ce service du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h au +377.93.15. 28.16 afin de prendre un rendez-vous et présentez-vous muni :

De la déclaration délivrée par la Direction de la Sûreté Publique accompagnée d’un document d’identité (passeport, permis de conduire) en cas de perte ou de vol ;

De votre carte d’identité monégasque si sa date est échue.





Passeport

Document délivré au Ministère d’Etat, du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30. Le formulaire de demande est téléchargeable sur le site www.gouv.mc.





La carte d’électeur

Document envoyé par la Mairie à chaque électeur à la fin du mois de février 2023. En cas de perte ou d’oubli

de la carte d’électeur, un duplicata pourra être remis sur place le jour du scrutin, au Bureau de la Nationalité.





La carte de procuration

Pour rappel, l’électeur monégasque ne pouvant pas se déplacer au bureau de vote (mandant) le 19 mars prochain n’est plus tenu d’en préciser le motif. Il lui suffit simplement de faire une demande de vote par procuration en désignant son mandataire.

Cette démarche peut désormais être effectuée en ligne par les électeurs détenteurs de la nouvelle carte d’identité monégasque et ayant activé leur identité numérique, via le site internet de la Mairie ou le portail du Gouvernement Princier. La demande doit être déposée au plus tard le vendredi 10 mars 2023 à 18h.

La demande par la voie classique reste toutefois toujours possible. Le formulaire peut être soit retiré à la Mairie de Monaco soit téléchargé sur son site internet (www.mairie.mc / Documents téléchargeables) ou sur celui du Gouvernement Princier. Il doit être complété et déposé ou retourné par courrier, accompagné des pièces demandées, au Secrétariat Général de la Mairie qui devra recevoir la demande au plus tard le vendredi 10 mars. Les demandes transmises par mail ne sont pas recevables.



La carte de procuration sera expédiée au plus tard le mardi 14 mars. En cas de non-réception de ce document, un duplicata pourra être édité sur place, le jour du scrutin, au Bureau de la Nationalité.





Rens. +377.93.15.28.10, service de l’Etat Civil - Nationalité

www.mairie.mc