Tout ce qu'il faut savoir pour bien se rendre au 77e Grand Prix de Monaco en train

Combien de trains les 25 et 26 mai ?

La circulation des trains le week-end de la course est celui d’un jour de semaine normal, auquel SNCF rajoute 16 liaisons spéciales à destination ou depuis Monaco.

À titre d’exemple, le jour de la course, de 8 à 13 h, 23 trains circulent contre 12 trains un dimanche normal (soit un train toutes les 10 minutes environ). De 17 à 21 h, 16 trains sont assurés pour le retour des voyageurs, contre 11 trains un dimanche classique.

Combien d’agents à Nice-Ville ?

Tous les services SNCF sont à pied d’œuvre. À Nice-Ville, une cinquantaine d’agents (accueil, vente, contrôleurs, conducteurs, agent de maintenance du matériel, surveillance générale, volontaires de l’information – “Gilets Rouges”…) sont mobilisés chaque matin pour assurer un départ dans de bonnes conditions et à Monaco, chaque soir, pour le retour des spectateurs après les courses.

Un week-end chargé

En plus du Grand Prix de Monaco, ce week-end reçoit aussi les derniers festivaliers à Cannes, attire les premiers croisiéristes, et les clients du Marché de Vintimille le vendredi. Sans compter le derby de football Nice-Monaco le 24 mai au soir.

Savoir +

Pour connaître l’état du trafic :

Sur internet : www.ter.sncf.com/paca pour le site TER PACA

Par téléphone : 0800.11.40.23 (appel gratuit), tous les jours, de 7 h à 21 h 30

Sur le smartphone avec l’application SNCF à télécharger gratuitement

Sur Twitter