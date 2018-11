Tout ce qu'il faut savoir avant la Fête nationale monégasque

À l’occasion de la Fête Nationale, la Mairie de Monaco invite les Monégasques et résidents à pavoiser façades, fenêtres et balcons afin de manifester leur attachement au Prince souverain, à la famille princière et à la Principauté. Deux spectacles seront offerts à l’Espace Léo-Ferré - sur invitation - ainsi qu’un feu d’artifice pyromélodique au Port de Monaco.

Le programme

- Les festivités débuteront ce mercredi 14 novembre à 15 heures à l’Espace Léo-Ferré avec une comédie musicale destinée aux enfants de 5 à 10 ans. "Panique à Fantasialand", jouée par la compagnie Équinoxe, qui emmènera les bambins quelque part au-dessus du Groenland, en pleine fabrication des jouets de Noël.

- Dimanche 18 novembre à 20h15, un feu d’artifice pyromélodique sera tiré depuis le port de Monaco.

- Les dimanche 18 novembre à 21 h et lundi 19 novembre à 15 h: spectacle d’Ahmed Sylla. L’humoriste français d’origine sénégalaise présentera son nouveau one man show "Différent".

- Jusqu’au lundi 19 novembre, la foire d’attractions est sur le port.

Informations pratiques

- Lors de ces manifestations, l’Espace Léo-Ferré distribuera aux spectateurs des tickets offrant la gratuité des parkings du Centre commercial de Fontvieille et des Papalins: le mercredi 14 novembre pour la comédie musicale "Panique à Fantasialand"; le dimanche 18 et lundi 19 novembre pour le spectacle d’Ahmed Sylla.

- Un service de bus sera également mis en place gratuitement le dimanche 18 novembre, à l’issue du spectacle au départ de l’arrêt du Centre commercial de Fontvieille. La navette desservira les différents points d’arrêts de la Principauté en fonction des demandes.

Mémo: comment bien pavoiser?

Pour les drapeaux, le rouge doit toujours se situer au-dessus du blanc.

Pour ce qui concerne les pavillons et oriflammes, vus de l’extérieur, la partie rouge doit être à gauche de la partie blanche.

Les cadeaux pour les aînés

La distribution de cadeaux offerts aux aînés monégasques par le Prince aura lieu dimanche 18 novembre à partir de 14h30, à l’Amicale des Aînés Monégasques (Avenue de la Quarantaine).

La circulation en ville

- Lundi 19 novembre, de 7 h à 14 h, les dispositions instituant un sens unique de circulation dans certaines artères de Monaco-Ville sont suspendues.

- Lundi 19 novembre, de 9h15 à 14 h, l’accès à Monaco-Ville est interdit à tous véhicules, à l’exception: des véhicules de livraisons accédant au palais princier; des véhicules porteurs d’un laissez-passer délivré par les autorités officielles; des autobus de la ville; des taxis et des véhicules de grandes remises; des véhicules de secours et des services publics.