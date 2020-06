Tout ce que allez (enfin) pouvoir refaire à Monaco ces prochains jours

À partir de ce samedi 6 juin, les piscines et les aires de jeux pour enfants ont le droit de rouvrir à Monaco. Suivront bientôt les salles de cinémas et de spectacle, et les salles de sport.

Vous en avez rêvé, le gouvernement l’a fait pour vous. Bientôt, vous pourrez vous mouiller, vous tremper, nager, transpirer, respirer pendant que les enfants jouent. Bientôt, la vie redeviendra un tout petit peu plus comme avant. Un tout petit peu seulement. En effet, si les jardins, les piscines, les salles de sport, les cinémas et les salles de spectacle ont la possibilité de rouvrir à partir de ce samedi et dans les jours qui viennent, il y aura des conditions. Gel hydroalcoolique et distanciation Même si les contaminations se font de plus en plus rares, on reste toujours dans l’idée de lutter contre l’épidémie de Covid-19. Alors tout un régiment de mesures est mis en place. En fait, des adaptations de ce qui existe déjà dans la vie de tous les jours. Ainsi, les installations devront toutes être équipées de gel hydroalcoolique, ou solution. À l’intérieur, comme à l’extérieur. Ainsi, les aires de jeux devront offrir aux enfants la possibilité de se désinfecter les mains, au même titre que les nageurs à leur entrée dans la piscine, ou les usagers des salles de sport au banc des haltères. Les vestiaires et les douches des salles de sport ne seront pas accessibles, les usagers devront venir directement en tenue. Pour la piscine, une douche sur deux devra être condamnée, et les vestiaires collectifs fermés sauf absolue nécessité. La distanciation sociale devra aussi être respectée, et matérialisée. Dans la queue pour les piscines, autour des machines dans les salles de sport (où la circulation devra se faire autant que possible à sens unique). Les salles de cinéma et de spectacle, elles, devront condamner un siège sur deux, en quinconce, dans le public. Le masque sera obligatoire. 14 jours de traçage Tous ces établissements devront garder une trace du passage des usagers pendant 14 jours. Une mesure qui permettra, en cas de nouvelle contamination, de faciliter l’enquête épidémiologique et de recontacter tous ceux qui auraient pu être en contact avec le patient. Pour Hervé Adonto, gérant de Monte-Carlo Gym qui exprimait son indignation dans nos colonnes la semaine dernière, l’annonce de la réouverture des salles de sport le 15 juin, c’est un soulagement. "Les usagers nous demandaient quand est-ce que l’on allait rouvrir, surtout depuis que la France avait ouvert. Monaco avait tout fait une semaine avant, jusque-là. Ça a été trois mois difficiles, et ça va être encore compliqué, parce qu’il va falloir reporter les abonnements des usagers." Les mesures sanitaires ne sont pas très différentes de ce qui existe déjà dans les salles de sport habituelles, à l’exception de la distanciation, et des vestiaires. "On ne comprend pas bien pourquoi il faut fermer les douches, alors qu’elles sont individuelles. Nous avons essentiellement une clientèle de bureau, qui vient à la pause déjeuner. S’ils ne peuvent pas prendre une douche, ça risque de leur poser un problème." Chaque établissement qui désirera rouvrir devra adresser un dossier à la DASA avec le protocole mis en place. "Le gouvernement et le Conseil national partagent l’idée de faire du bon respect de ces mesures un argument de promotion de la Principauté de Monaco. Les modalités d’attribution d’un label attestant du respect strict de ces normes, seront prochainement déterminées", nous fait savoir le gouvernement. Le calendrier des réouvertures Salles de sport

Le 15 juin, sous réserve d’avoir présenté un dossier à la DASA. Piscines

Dès ce samedi, sous réserve d’avoir présenté un dossier à la DASA. Dans la pratique, la piscine Rainier-III reste fermée jusqu’au 15 juin, et la piscine Saint-Charles jusqu’en septembre. La piscine du Nikki Beach au Fairmont et celle du Monte-Carlo Bay sont ouvertes. Salles de cinéma et de spectacle

Le 12 juin. Les aires de jeux pour enfants

Dès ce samedi.

En pratique, le parc princesse-Antoinette restera fermé jusqu’au 10 juin. Ils restent fermés

La piscine Saint-Charles, l’espace Léo-Ferré, A Casa d’i Soci (Maison des Associations) et le stade des Moneghetti resteront fermés jusqu’en septembre.

Le Jardin exotique restera fermé jusqu’en 2021 et en profite pour faire quelques travaux. Le Jardin animalier rouvre

Le parc animalier rouvre ses portes ce lundi 8 juin, à 10 heures. Toutes les mesures sanitaires ont été mises en œuvre sur place (parcours fléché, gel hydrolalcoolique, distanciation physique...)