Tous fous de séries TV

Dans la fan zone, aux abords du tapis rouge ou au stand de dédicaces, les fans de séries TV sont sur tous les fronts. Ni la chaleur ni l’attente ne les arrêtent dans la quête de leurs idoles. Et c’est parfois de longues heures qu’ils sont obligés de patienter pour pouvoir rencontrer les célébrités du festival.

Mathéo : « Je veux de l’adrénaline »

Mathéo vient de Montpellier. Il est arrivé au Grimaldi Forum à 7 heures, hier matin, pour pouvoir « avoir une place digne » lui permettant de faire un maximum de selfies avec les stars. Pour lui, pas de pass payant offrant un accès privilégié ni de réservations. « Je veux de l’adrénaline, être au contact direct des acteurs. » C’est la deuxième année qu’il vient au festival pour profiter de l’ambiance. Pour avoir un maximum de proximité avec ses idoles, Mathéo est aussi prêt à passer des heures devant le Monte-Carlo Bay où une bonne partie des célébrités logent pour la durée du festival.

Mireille : « Je suis une mordue »

Avec un grand nombre de séries présentées au festival, le public se veut tout aussi large et diversifié.

Mireille a 74 ans et son mari Bernard deux de plus. Tous les deux grands fans de la série Un si grand soleil, ils sont venus à la rencontre du casting, présents sur le stand de dédicaces. Levée à 5 heures du matin pour prendre la route de Saint-Tropez à Monaco, Mireille attendait ce moment depuis longtemps. « Je ne suis pas une simple fan, je suis une mordue de cette série. Et pouvoir rencontrer les acteurs, leur parler, ça restera un de mes meilleurs souvenirs », exprime-t-elle fièrement après avoir passé un moment avec Valérie Kaprisky, Emma Colberti, Fred Bianconi et bien d’autres, et être repartie avec des autographes, des selfies et des souvenirs plein la tête.

Jeremy : « Je suis aux anges »

Tous attendent alors la même chose, voir les stars fouler le tapis rouge. Alors, sous le soleil monégasque, certains fans se rencontrent et finissent par passer la journée ensemble. Gaëlle et sa fille Elise, qui viennent de Nice, ont rencontré Jeremy, de Boulogne-sur-Mer. Lui fan des Feux de l’amour, elles de Un si grand soleil, ils ont finalement passé le temps d’attente ensemble, un moyen de rendre le festival encore plus convival et amical. Quelques instants plus tard Jeremy a pu rencontrer les acteurs de sa série fétiche. « Ma journée est faite, je suis aux anges. » Gaëlle et sa fille ont, elles aussi, pu repartir avec les autographes qu’elles avaient tant attendus.

Pas de doute : l’ambiance est joyeuse aux abords du Grimaldi Forum. Les fans ne regrettent en aucun cas d’avoir fait le déplacement.