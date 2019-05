Tous en violet dimanche contre les MICI !

Pour la deuxième année consécutive, l’association AFA - Crohn et RCH* organise au village de Castellar ce dimanche 19 mai une sensibilisation aux MICI. Derrière ces quatre lettres se cachent les initiales d’un mal qui touche de plus en plus de personnes en France, les Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales...

Ce dimanche, à l’occasion de la Journée mondiale des MICI et fort de sa réussite de l’an passé, le village du Mentonnais se mobilise avec une série d’animations prévues à partir de 14 heures sur la place principale du village (face à la mairie) et sous l’égide de la municipalité. Avec un dress-code : « Tous en violet à Castellar ! » Samedi soir, la façade de la mairie du village sera illuminée en violet...

Zumba party et zumba kids !

Au programme de dimanche : un spectacle de « Zumba Kids » par « Funning Mooving » et des démonstrations de hip-hop. Suivis à 15 h 30 par une Zumba party gratuite !

Et point d’orgue de la journée : une photo de groupe en forme de cœur aux alentours de 14 h 30 - 15 h !

Tout au long de l’après-midi, un stand d’information sera installé pour présenter l’association AFA Crohn RCH.

« Il faut savoir qu’à ce jour, les MICI ne guérissent pas. On apprend à vivre avec... Aujourd’hui, on dénombre quelque 250 000 malades en France, dont de plus en plus d’enfants » explique Elisabeth Racca, correspondante locale de l’association et castellaroise.

Reconnue d’utilité publique, l’AFA consacre beaucoup de dons à la recherche, ainsi « tous les deux-trois mois, des traitements sont commercialisés, mais chaque cas de maladie est différent en fonction de l’âge et du sexe du patient... Les moyens de détection de la maladie ont en revanche beaucoup évolué »

Un apéritif sera offert par la municipalité et une dégustation de gâteaux faits maison seront vendus au profit de l’association. D’autres surprises seront au rendez-vous.