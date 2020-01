Ce week-end s’est déroulé sur les terres battues du Tennis club de Menton le premier tournoi réservé aux joueurs non-classés et 4e série. Sur un format plus court que le format traditionnel (2 sets de 4 jeux avec super tie-break), 8 dames et 22 messieurs se sont affrontés durant deux jours. Gilles Perez, le président du club mentonnais, a notamment souligné tout le bien qu’il pensait de cette formule qui permet à un joueur ayant perdu son premier match de continuer à évoluer dans un autre tableau. Didier Magistrello, le juge arbitre, a donc mené à bien 57 matchs qui se sont déroulés dans une ambiance certes compétitive mais conviviale.

Chez les féminines, Amelia Tornatore une jeune Italienne de moins de 13 ans a battu Nadine Gonzales (TC Menton), tandis que chez les messieurs, le jeune Ludovico Frigo (17 ans) du TC Monaco s’est imposé aux dépens de Laurent Boxberger (TCRCM).