La deuxième journée de tournoi du championnat en formule 3x3 (filles et garçons), organisée par le comité des Alpes-Maritimes, se déroulera samedi 15 février au gymnase Valgelata-Fasiolo. Celle-ci avait été annulée en novembre en raison des intempéries. Place uniquement aux jeunes avec les catégories U13 et U15 avec des équipes mixtes et U18 (filles). Les rencontres auront lieu entre 10 h et 16 h en présence de clubs départementaux (Cavigal, Mouans-Sartoux, AS Monaco...). RCM Basket sera représenté par deux équipes féminines engagées en U18. Buvette et petite restauration d’appoint sur place. Les finales sont prévues autour de 14 h 45.