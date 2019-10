Tournez manèges !

Dans quelques heures, la délicieuse et envoûtante odeur de la barbe à papa se mêlera délicatement à celles des crêpes, gaufres et autres pommes d’amour. Les décibels crachés par de puissants baffles peineront à couvrir les cris de ces têtes brûlées en quête de sensations fortes. Demain, à 14 heures pétantes, la Foire attractions de Monaco ouvrira ses portes au grand public sur le port Hercule.

Pour ce cru 2019, on y retrouvera les incontournables des fêtes foraines : Pulsion, AtmosFear, Tagada ou encore Astrojet. Rien que le nom de ces manèges a de quoi faire hérisser quelques poils. Attendez désormais de grimper dedans pour en avoir le cœur retourné.

Aux traditionnelles auto-tamponneuses et jeux de loteries viendront se greffer d’autres installations et commerces éphémères. Et ce, grâce à un gain de place conséquent cette année. « Le fait qu’on récupère le quai nord - les travaux de son élargissement étant achevé - on a accueilli 85 forains, soit quinze de plus que l’an passé », confie Olivia Novaretti-Paulmier, chef du service animations à la mairie de Monaco. Et parmi eux, des retours phares et des petits nouveaux.

Retour du toboggan géant

Pêle-mêle, les adolescents et familles pourront s’infliger quelques frayeurs dans un parcours hanté, voguer dans un bateau pirate, se prendre pour Brice de Nice sur un surf mécanique ou même encaisser quelques « G » - toutes proportions gardées - au cœur de la centrifugeuse. « Il y aura également un escape game, une chenille et le retour très attendu depuis tant d’années du toboggan géant », dévoile Olivia Novaretti-Paulmier.

À l’origine, trois cents candidatures ont été reçues en mairie pour, on l’a dit, 85 heureux élus. Le dossier de chaque propriétaire de manège a été scruté à la loupe (lire ci-contre). En amont, par les services municipaux. Puis, par un organisme de contrôle agréé, Socotec. Et, enfin, par une commission de sécurité qui, le matin même de l’ouverture, rendra visite à chaque forain pour les vérifications techniques et administratives. Avant de donner le feu vert aux festivités. « Le risque zéro n’existe pas mais on fait en sorte qu’il soit le plus proche de nos attentes. Sinon, la confiance des utilisateurs est altérée. On aime bien se faire peur dans un manège mais on veut être sûr que l’on ne craint rien », poursuit la technicienne.

Des propos qui font écho à l’accident dramatique survenu lundi soir à Firminy (Loire) lors de la « Vogue des noix », l’une des plus grandes fêtes foraines automnales de France. Une femme de 23 ans est morte et son amie a été grièvement blessée après que l’une des nacelles du manège de chaises volantes, dans laquelle elles avaient pris place, a percuté l’attraction voisine. Selon le parquet de Saint-Étienne, la trop grande proximité entre deux manèges serait en cause.