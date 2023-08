Touristes, le saviez-vous? Seule la mairie de Monaco est habilitée à tamponner officiellement votre passeport

"Nous avons beaucoup de demandes, particulièrement lors de la période estivale et pendant les vacances de manière générale", explique Arnaud Sandri, appariteur à la mairie de Monaco. La file d’attente pouvant courir parfois jusqu’à l’entrée de la mairie. "Comme il n’y a pas de poste frontière, et que beaucoup de touristes souhaitent avoir un souvenir sur leur passeport, nous nous chargeons de cette tâche."

Et il n’y a qu’à la mairie que les étrangers peuvent faire tamponner officiellement leur passeport.

Un passeport souvenir à l'Office de Tourisme

Si le touriste se rend à l’office de tourisme, il ne pourra pas recevoir ce cachet officiel. "Il recevra alors un passeport souvenir", confirme de son côté Isabelle Tello, à la Direction du Tourisme et des Congrès.

Passeport que les hôtes et hôtesses d’accueil pourront tamponner avec la date du jour. Il est remis gratuitement à toute personne en faisant la demande et se compose de 8 pages, avec des photos de Monaco, un espace pour les tampons souvenirs et un espace de notes.

Imprimé depuis 2020 par l’État de Monaco, il évite depuis tout problème aux frontières. "Il y a en effet quelques années, un touriste russe avait fait tamponner son passeport à l’office de tourisme et il s’est retrouvé dans une situation fort délicate puisqu’à l’aéroport de Nice au moment de quitter le pays, son passeport a été invalidé à cause de ce coup de tampon de l’office de tourisme. Nous avons cherché une alternative et stoppé aussitôt cette démarche. Nous avons décidé de proposer des passeports souvenirs. Ils s’écoulent chaque été très rapidement. Ce sont les touristes asiatiques qui en sont le plus friands. Il peut aussi se trouver au Musée des timbres."

Vous pourrez trouver ces passeports factices dans tous les points d’accueil de l’Office du Tourisme (au 2a boulevard des Moulins ou dans la gare de Monaco).