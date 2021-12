Tourisme de fin d'année : ça grimace côté mer mais affiche un large sourire au sommet des pistes

Les fêtes de Noël, c’est parti ! Mais pas de répit sur le front du coronavirus, qui va chambouler, une fois de plus, le monde du tourisme. Si les bars et les restaurants restent (pour le moment) ouverts, les boîtes de nuit, elles, ont été contraintes, le 10 décembre, de baisser le rideau. Et elles resteront fermées au moins jusqu’au 10 janvier, a prévenu le Premier ministre Jean Castex.

Compter sur la clientèle française

Sans parler des restrictions de voyage qui tombent les unes après les autres. Face à la menace du variant Omicron, les conditions d’entrée en France instaurées par de nombreux pays se durcissent : Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Maroc, États-Unis...

Et ça ne fait pas les affaires de la Côte d’Azur qui, traditionnellement, accueille de nombreux étrangers, notamment Européens, pour les fêtes de fin d’année. Les professionnels du tourisme sur le littoral ne sont pas très optimistes et comptent sur la clientèle française de dernière minute.

Au ski, le boom après une saison morte

Embellie en revanche dans les stations de ski. L’an dernier, elles avaient beaucoup souffert. Les remontées mécaniques avaient été forcées à l’arrêt en mars 2020. Et elles étaient restées au point mort toute la saison d’hiver.

Ironie du sort, la neige, elle, était au rendez-vous. Et même si certains fans de glisse en avaient profité pour s’essayer à de nouvelles disciplines comme les randonnées en raquettes, pas suffisant pour donner des couleurs à la fréquentation touristique des stations azuréennes. Les passionnés semblent se rattraper cette année. Les stations de ski font carton plein. Le taux d’occupation y oscille entre 70 % et... 100% !