Top Marques prend la roue du salon Rétromobile

En 2018, la direction de Top Marques passait le volant à Salim Zeghdar (Monaco Check-In) au terme d’une édition ternie par des débordements nocturnes en marge du salon de l’automobile de luxe. Avec le concours du gouvernement et de la Sûreté publique, dotée d’un nouvel arsenal juridique, le nouvel organisateur a depuis entrepris de redorer le blason de l’évènement. Si la fourrière affichait encore complet en 2019, aucun débordement majeur n’a été constaté sur les routes de la Principauté et Top Marques, un temps en danger, sera bel et bien de retour en 2020.

Une année charnière puisque, en plus des habituels supercars, hypercars et autres prototypes misant sur des énergies plus propres, la 17e édition verra la création de deux nouveaux espaces entièrement dédiés aux classic-cars. Et qui dit voitures d’époque, dit Rétromobile.

Une réplique acquise en 2012

Chaque année depuis 1976, la Parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris, accueille en effet le salon dédié aux voitures anciennes et de collection. Rétromobile est même devenu la référence mondiale du genre, aujourd’hui, avec son millier de véhicules exposés. Et, cette année, du 5 au 9 février, Top Marques y disposera d’un stand pour promouvoir sa prochaine édition, du 11 au 14 juin, au Grimaldi Forum.

En vitrine de ce corner de choix, l’équipe Top Marques devrait faire le buzz en garant une réplique à l’identique de la Sunbeam Alpine conduite par Grace Kelly dans le chef-d’œuvre du 7e art signée Alfred Hitchcock, La Main au Collet.

Bleu saphire (en conduite à gauche comme dans le film), la Sunbeam Alpine fut acquise en 2012 par la Collection de voitures de S.AS. le Prince de Monaco, puis restaurée à l’identique du modèle apparu sur grand écran en 1955. « La Sunbeam Alpine de 1954 est une réplique extrêmement rare de la voiture conduite par Grace Kelly. Avec Cary Grant à ses côtés, c’est une course-poursuite avec la police que jouent les personnages sur la Moyenne corniche qui surplombe Monaco », note Salim Zeghdar.

À noter que l’ancien pilote belge de Formule 1, Thierry Boutsen, reconverti avec succès dans l’aviation d’affaires depuis Monaco, rejoindra l’équipe Top Marques à Paris pour présenter sa nouvelle activité Boutsen Classic Cars.