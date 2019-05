Top Marques Monaco : quand l’auto devient joyau

Pour l’amateur d’automobile, Monaco est un rêve. Berceau du Grand Prix le plus célèbre au monde, terre de rallye et de champions, la Principauté offre une concentration inouïe de véhicules d’exception. Sur la place du Casino, devant les établissements mythiques de la Société des Bains de Mer ou dans les parkings souterrains, les autos de sport et de luxe sont partout, en nombre et en majesté. Il était donc logique que Monaco invente un salon dédié aux supercars et hypercars.

Tradition et innovation

Pour son édition 2019, qui a été inaugurée hier matin par le Prince Albert II, Top Marques a pris un nouveau virage. Des grands constructeurs comme Ferrari, Porsche, Aston-Martin, Bentley à nouveau présents, sept vraies avant-premières mondiales, une cohérence retrouvée : le salon de la voiture d’exception renoue avec son ADN.

Il suffit d’un petit tour dans les allées du Grimaldi Forum pour constater que l’objectif poursuivi par la nouvelle organisation de Top Marques est rempli. On tombe en arrêt devant les magnifiques Devinci, qui mêlent carrosserie des années 30 et technologie électrique, on reste bouche bée en découvrant la Zacaria, une Formule 1 unique au monde homologuée pour la route, on salive devant les Ferrari, les Bentley, les Aston.

Entre tradition et innovation, de la voiture de collection à l’hypercar futuriste, Top Marques réunit tout ce que le monde de l’automobile compte de plus luxueux, de plus étonnant et de plus cher. Mais quand on aime…