Dans le cadre de son cycle de conférences, la Monaco Méditerranée Foundation (MMF) reçoit Thierry de Montbrial, jeudi 6 février, à 18 h 30, dans la Salle Eiffel de l’Hôtel Hermitage.

Le fondateur et président de l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI) et membre de l’Institut de France animera une conférence qu’il intitule « Un monde sans boussole ? », sujet qu’il aborde dans son dernier ouvrage paru chez Ramses.

Thierry de Montbrial dressera le tableau d’un monde bousculé par les crises et les incertitudes, de Donald Trump aux tensions en Afrique, en passant par les difficultés de l’Asie, de la Russie et du Moyen-Orient, le tout sur fond d’enjeux migratoires, environnementaux et numériques.