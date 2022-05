Thierry Boutsen, ancien pilote de F1 chargé de trouver un nouveau propriétaire pour la Ferrari de Michael Schumacher

À la veille du 79e Grand Prix de Monaco, l’ancien pilote de Formule 1 Thierry Boutsen est en première ligne de l’actualité. Tout juste vainqueur du Tour Auto 2022 avec son copilote Hervé Ordioni, au volant d’une Shelby Cobra 289, le Belge reste tout aussi performant dans son business. Lancée en 2019, son entreprise Boutsen Classic Cars propose en effet à la vente une Ferrari California propriété de Michael Schumacher de 2009 à 2012. Année de l’annonce de sa retraite du sport automobile à l’âge de 43 ans. Basée en Suisse, elle porte le châssis n°168913 et affiche 15.643 km au compteur. Dotée d’un V8 de 4,3 litres, cette California abrite 460 chevaux sous son capot peint en Argento Nurburgring Silver.

Les initiales du septuple champion du monde sont cousue sur les appui-têtes. Photo Boutsen Classic Cars.

"On a beaucoup de demandes et le prix est très élevé" Commandée par Michael Schumacher et sortie d’usine en 2009, elle porte la griffe du septuple champion du monde sur ses appui-têtes où sont cousues les initiales "MS". D’autres références à Schumacher ornant "le côté de la voiture et un petit placard à l’intérieur". La conduite est standard en revanche. "Son propriétaire suisse a très peu roulé avec, confirme Thierry Boutsen, qui en a lui-même pris le volant. C’est vraiment une belle voiture et on a beaucoup de demandes. Le prix est très élevé de par l’historique MS." Titulaire d’un diplôme d’ingénierie et passionné d’aviation, Thierry Boutsen a fondé en 1997, avec son épouse Daniela, Boutsen Aviation. Une société de courtage spécialisée dans les ventes et acquisitions d’avions privés et hélicoptères clé en main. 25 ans plus tard, l’affaire familiale fait référence en Europe, avec plus de 400 appareils vendus dans le monde.

La conduite reste standard Photo Boutsen Classic Cars.

Voitures vs avions :

deux clientèles bien différentes Fort de ce succès, le département Boutsen Classic Cars, spécialisé dans la recherche, l’acquisition et la vente de voitures historiques des années 50 à 90 pour des collectionneurs avertis a été créé. "On a vraiment lancé l’opération quand mon fils Cédric l’a rejointe en mars 2021. Je ne veux pas trop m’en occuper, ce sont plus des opportunités que j’avais et dont je m’occupais mais je ne fais pas un travail systématique." Un carnet d’adresses aussi long que son palmarès en compétition automobile qui assure un catalogue de véhicules de prestige.

Illustration Photo Boutsen Classic Cars.

"Actuellement nous proposons une Maserati 3500 GT (Touring Superleggera de 1960), une BMW M1 spectaculaire, refaite à neuf par son actuel propriétaire après être restée une dizaine d’années dans une grange. On dirait qu’elle sort de la chaîne de construction. Nous avons aussi des voitures de course: une Lotus Formule 2 de 1969 ou une voiture de Groupe Spice C2 de 1988, toutes prêtes à rouler en compétition." Une activité qui capte une clientèle totalement différente de celle de Boutsen Aviation. "La clientèle voitures ce sont vraiment des passionnés. Ça l’était aussi au départ pour l’aviation mais on est monté en gamme et aujourd’hui 95% des nos clients sont des sociétés qui ont leur département aéronautique et font voler 4, 5, 10 avions, parfois même plus. Des sociétés de charters, des gouvernements, des sociétés internationales cotées en bourse ; d’autres privées. Nous n’avons pratiquement plus de particuliers." Loin des débuts où Thierry Boutsen, lui-même pilote d’avion, avait été sollicité par son collègue de F1 Heinz-Harald Frentzen pour lui trouver un avion.

L'ancien pilote de F1 et résident monégasque, Thierry Boutsen Photo Boutsen Classic Cars.