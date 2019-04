The Voice : deux Azuréens y jouent ce soir leur place Gilles San Juan, le ténor du micro va faire le show Laura Parrado : Je vais changer d’univers !

Après avoir subjugué le public avec sa prestation en hommage aux victimes du Bataclan (1) lors des auditions à l’aveugle, Laura Parrado remonte sur le plateau de The Voice. L’Antiboise, élève de la Diamond School de Cannes, compte bien ne pas laisser passer sa chance de poursuivre l’aventure.

Comment vous sentez-vous à l’approche du prime ?

Ouf, le matador-tenor du micro a réussi à prendre le taureau par les cornes, et le jury par ses cordes. À mi-chanson lors des auditions à l’aveugle, malgré un stress à demi-ton, le Cannois Gilles San Juan a fait buzzer Julien Clerc. Drôle de tango (il a chanté du Piazzolla, façon Grace Jones) entre le chanteur lyrique et le maître de la chanson française. Deux « doyens », une âme d’artistes en commun.

« Libertango, c’est un morceau original, un véritable piège à coach. J’espérais bien que Julien Clerc se retourne !, se réjouit encore Gilles. Pour l’épreuve des KO, il m’a donné des conseils d’interprétation et de phrasé. Il m’a aussi appris à me mettre davantage en valeur, notamment en chantant sur un pont musical normalement sans paroles. C’est quelqu’un de très bienveillant, toujours à l’écoute, un grand pro ».

Pour jouer sa place dans le concours, Gilles le ténébreux a fait tomber le blouson cuir pour un ensemble jaune et noir, « avec des chaussures assorties qui n’ont pas laissé le jury indifférent, Mika en particulier ! ».

Mais ce n’est pas seulement par le look que le candidat entend impressionner. « Mon changement d’allure s’accompagne aussi d’un total changement de registre, car j’aime bien me vêtir en accord avec ce que je chante, revendique le latino. Je ne vous dévoilerai pas le titre, mais tout ce que je peux vous dire, c’est que le plateau, avec le jury et le public, s’est soudain transformé en dance-floor. »

Pour se révéler à nouveau, San Juan n’a pas seulement usé de son talent. Il a aussi ravivé sa mémoire sensorielle. « C’était quelque chose que j’avais enfoui en moi depuis trente ans. Je vais inévitablement parler de Cannes, parce que c’est avec ce titre que je suis monté sur scène pour la première fois. J’avais alors 17 ans, et je ne l’ai quasiment pas repris depuis ».

Partition forcément riche en émotions. Retour vers le futur aussi. Car quelle que soit l’issue de The Voice, l’émission ouvre aussi des portes sur l’avenir. Ne surfe pas uniquement sur le souvenir. « Grâce à l’émission, j’ai déjà été contacté pour participer au casting d’une grosse production à Paris, c’est une grosse exposition médiatique », constate celui qui compte pourtant nombre de concerts lyriques à travers le monde.

Comédien formé par Julien Bertheau à Antibes, ténor bel canto issu de l’Opéra de Nice, Gilles sera de retour sur la Côte en octobre et novembre pour le festival de comédies musicales et opérette. The Voice ou pas, plus d’une corde à sa voix...