The 100 : Richard Harmon et Lindsey Morgan dévoilent les coulisses du tournage

Alors que la saison 6 de The100 est diffusée en ce moment, Richard Harmon (Murphy) et Lindsey Morgan (Raven) se sont livrés sur les coulisses du tournage. Leurs personnages, l’ambiance sur le tournage, leur carrière… Voilà ce qu’ils ont confié.

Richard Harmon sur son personnage

« Murphy est un personnage incroyable. Il était très malade quand il était plus jeune et sa famille était pauvre. Alors son père a volé des médicaments pour le soigner mais il s’est fait attraper et exécuter pour avoir commis ce vol. Sa mère est tombée en dépression, elle s’est tournée vers l’alcool puis est décédée. Alors Murphy s’est très vite blâmé pour tout ça, il se sentait responsable de la mort de ses parents. C’est un personnage qui se déteste, qui est très en colère contre lui-même et contre les autres. Même si on voit au fil des saisons qu’il réussit à s’attacher à des personnes et à s’ouvrir un petit peu plus. C’est un personnage touchant qui a beaucoup de qualités à faire découvrir. »

Lindsey Morgan sur son début de carrière

« J’ai commencé ma carrière quand j’avais 19 ans. J’étais à l’université et j’étudiais le théâtre et les sciences politiques. Et mon prof de théâtre m’a dit un jour : “Je pense que tu devrais songer à faire des films”. Je ne sais pas s’il m’a dit ça parce que j’étais mauvaise en théâtre ou s’il avait vu quelque chose en moi, mais je l’aimais bien donc je me suis dit, pourquoi pas. Et c’est parti de là. J’ai commencé ma carrière d’actrice en jouant quelque chose de très embarrassant… Un film avec ma mère, qui n’est même pas actrice. »

À savoir que Richard Harmon s’est adressé directement aux fans pour leur demander de trouver ce fameux film dont Lindsey Morgan a un peu honte !

Richard Harmon à propos de son attitude taquine sur les plateaux

« Il faut savoir que dans la vraie vie je suis aussi drôle que Murphy. Je vais vous raconter une anecdote pour vous le prouver. Lola Flanery (actrice qui joue le rôle de Maddie dans la série) est la plus jeune sur le tournage. Alors souvent elle rentre se coucher tôt, mais un soir elle a décidé de me faire une farce et d’entourer les toilettes de ma loge de papier collant. Je vous laisse imaginer ma réaction quand je me suis rendu aux toilettes. Alors je l’ai prévenue qu’elle venait de se lancer dans une vraie guerre puisque je ne prends rien à la légère. Quelques jours plus tard, je suis allé coller du papier plastique de partout dans son appartement, sur les murs, sa porte, son lit… De partout. Je l’avais pourtant prévenue de ne pas me chercher ! Mais bien sûr, on s’adore. C’est une petite que j’apprécie beaucoup. »