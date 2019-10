Test de bus électrique sur le réseau de la CAM

En vue de l’électrification progressive de son parc de bus, la Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) va tester cet automne 4 bus 100% électriques de marques différentes : 2 minibus de 8-9 m et 2 bus standards de 12 m.

Premier bus dès aujourd’hui

Le premier bus électrique testé sera un minibus de 8,9 m du constructeur polonais Solaris, prêté par le réseau de la ville de Sète.

Il circulera sur la ligne 5, du 14 octobre au 8 novembre, et sur la ligne 3, du 9 au 24 novembre.

Ensuite, à partir de fin octobre et pour une durée de 3 mois, la CAM testera 2 bus du constructeur chinois CRRC : un minibus de 8,2 m sur la ligne 3 et un bus standard de 12 m sur les lignes 1 et 2.

Ces bus sont distribués en Europe par la société française Clément-Bayard.

Enfin, à compter de mi-novembre, la CAM fera circuler sur les lignes 1 et 2 un bus standard de 12 m du constructeur espagnol Irizar.

« L’étude de faisabilité va être menée parallèlement par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité (DPUM) et la Mission pour la Transition Energétique » confirme Séverine Canis, directeur de la DPUM, précisant : « L’objectif est de connaître précisément les conditions d’exploitation de bus électriques en Principauté, et notamment leur consommation énergétique au regard des particularités monégasques, dont notamment les fortes pentes ».

Les données recueillies permettront au Gouvernement et à la CAM de déterminer le système de recharge le plus approprié pour l’électrification des 42 bus assurant la desserte des 6 lignes du réseau.