Cette année, le Tennis Club de RCM a décidé de proposer plusieurs épreuves à ses membres : deux tableaux de simples homologués pour les licenciés FFT du TCRCM et quatre tableaux de simples et doubles ouverts à tous, licenciés ou non.

Cette année, le Tennis Club de RCM a décidé de proposer plusieurs épreuves à ses membres : deux tableaux de simples homologués pour les licenciés FFT du TCRCM et...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois