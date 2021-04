Tempête Alex: un collectif d'habitants de la Roya lance une pétition et demande à Emmanuel Macron de tenir ses promesses

Ils sont déjà plus de 6.000 signataires et le chiffre ne cesse de gonfler.

Il y a quelques jours, un collectif d’habitants de la vallée de Roya a lancé une pétition, avec un but précis: interpeller le président Macron, six mois après la tempête, pour demander le déblocage des moyens financiers qu’il avait promis lors de sa venue dans la vallée quelques jours après le drame.

"Six mois après, et malgré la poursuite sans relâche des efforts de tous nos élus, du préfet délégué à la reconstruction, des associations, des entreprises, des habitants, plus que jamais, nous avons à nouveau besoin de votre mobilisation, explique le collectif. Après un hiver difficile, l’urgence est toujours là."

Le collectif énumère alors dans le texte de la pétition les situations qui, à ce jour, restent sans solution.

L’absence d’accès à l’Italie par le tunnel du col de Tende, la voie de passage historique qui relie le littoral azuréen au Piémont. Plus d’accès non plus à Castérino, la porte d’entrée de la vallée des Merveilles et le poumon touristique de la Roya. Plus de trains non plus pour cause de travaux sur la voie et la livraison est sans cesse repoussée. Des convois de circulation réglementés qui entravent fortement la mobilité.

À côté de ces infrastructures qui restent à reconstruire, le collectif déplore une activité économique en grande souffrance : fermeture de commerces, pans entiers d’activités à l’arrêt.