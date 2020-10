Tempête Alex: la Croix-Rouge au chevet des vallées sinistrées

Dès l’annonce de la catastrophe, des particuliers et des sociétés de Monaco ont répondu à l’appel aux dons lancé par la Croix-Rouge monégasque pour apporter un soutien financier aux communes voisines.

À ce jour les fonds récoltés dépassent 75 000 euros.

À l’initiative de son président, le prince Albert II, la Croix-Rouge monégasque a décidé de débloquer la somme de 100.000 euros en plus des dons reçus, pour venir en aide aux vallées sinistrées de la Vésubie et de la Roya.

Le gouvernement princier, avec le concours de la Société d’exploitation des ports de Monaco, a mis à disposition un local à la gare maritime. Ce centre de collecte a permis à la CRM de regrouper et trier les biens de première nécessité.

Plus de huit palettes sont ainsi parties vers le centre de collecte intermédiaire de Menton, puis ont été héliportées vers Breil-sur-Roya pour être distribuées à la population. Six autres palettes sont en cours de préparation et seront acheminées prochainement.

Face à l’afflux massif de dons pour les sinistrés, qui arrivent de toute la France, le centre de collecte de la digue sera fermé le mardi 20 octobre à 19 h.