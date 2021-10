Tempête Alex: après des milliers d'heures de travail, les bénévoles ont débarrassé ce canal de La Roya encombré de boue

Le 19 mars 2021, soit presque 5 mois après le passage de la tempête Alex, les premiers bénévoles de la "Mission Trekkeurs" font une reconnaissance des lieux et trouvent un tunnel long de 200 mètres envahis par les boues charriées par la Maglia - affluent de la Roya (photo ci-dessous), sur 2 mètres de haut et 2 de large, ne laissant qu’une trentaine de centimètres pour se faufiler. La tâche apparaît alors Herculéenne.

Au rythme du temps libre des bénévoles, les journées s’organisent afin de réaliser cet incroyable challenge: Mission Trekkeurs, tout d’abord, jeunes scouts, sportifs aguerris, policiers monégasques, Carabiniers du Prince de Monaco, mamies dévouées… ils ont construit, week-end après week-end, une chaîne de solidarité.

En tout, 5.390 heures de travail acharné pour venir à bout des 200 mètres de tunnel. Des tonnes de boue dégagées à la pelle, manu benevolentiae (photo ci-dessus en Une).

170 familles desservies en eau d’arrosage

L’organisation a été menée avec rigueur par la "Mission Trekkeurs", qui a coordonné les 370 bénévoles. Une mention particulière pour le garde canal Yvon Dalmasso qui n’a pas ménagé sa peine.

Un panneau leur sera dédié et sera placé prochainement à l’entrée du tunnel. Il a été dévoilé le dimanche 3 octobre par Michel Braun, président de l’association du Canal du Mont, et Martial Lyonnais, président de l’association Mission Trekkeurs, en présence des adjoints au maire Audrey Rossi et Thierry Guido, et d’une importante assistance ou se mêlaient les membres de l’association du canal et les bénévoles.

En raison des mauvaises conditions climatiques, la cérémonie s’est déroulée à l’Écomusée du Train des Merveilles, à Breil, face à une locomotive "Monument historique" qui bénéficiait pour alimenter sa chaudière de l’eau du Canal du Mont, lorsqu’elle relayait à Breil. (photo ci-dessous).