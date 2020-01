TEMOIGNAGES. Infirmière, taxi, artificier, concierge, pompiers... Ils étaient sur le pont la nuit du Réveillon à Monaco

Il est discret et partout à la fois. Capable d’exaucer le moindre des desiderata des clients fortunés de l’hôtel Hermitage. Sur le costume de chef concierge d’Olivier Delmasse, une clef d’or est épinglée. Symbole matériel de cet ordre privé dans lequel 4 500 concierges de luxe, on ne peut plus dévoués, gravitent.

Dans le palace de la Société des Bains de Mer, ce Turbiasque de 37 ans a gravi tous les échelons. De saisonnier bagagiste en 2006 à son poste actuel. Son métier englobe une kyrielle de compétences : "réactif, curieux, disponible, humble, discret, diplomate". "Il faut savoir mettre les formes pour ne froisser aucun ego."

Mardi encore, pour la journée du 31 et une partie de la nuit, Olivier Delmasse chapeautait une équipe de 25 bagagistes, voituriers et concierges. "Ce moment-là n’est pas différent d’une autre journée ou d’une nuit mais, en effet, on est plus sollicité, le travail est plus rythmé avec les différents événements qui se déroulent à l’hôtel", expliquait-il avant de prendre son service, hier aux environs de 15 heures.

À toute heure, il devait assurer un lien avec les clients de l’hôtel. Devant parfois satisfaire quelques demandes de dernière minute. "Il n’est pas rare de devoir se procurer des bijoux ou une tenue pour un client qui en fait la demande à 20 heures. On fait alors notre possible, on fait ouvrir une boutique. Notre réseau s’étend aux choses les plus simples - par exemple réserver un restaurant - aux plus excentriques, comme faire un 31 sur un bateau en dernière minute. On fait en sorte de toujours répondre à la demande et, si ce n’est pas le cas, trouver une alternative qui satisfait les clients."

Vers 1 h 30 du matin, Olivier Delmasse a passé le relais à l’équipe suivante. A rejoint sa famille pour "marquer le coup" et fêter symboliquement le passage à 2020. "Pas d’excès, par contre, car on travaille le 1er janvier."

Larbi, connu comme le loup blanc

à La Rascasse