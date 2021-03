Témoignages: ces petits plaisirs du quotidien qui vous manquent

Sur Facebook, vous avez été nombreux à répondre – en toute franchise – à notre appel à témoignages. Sur un thème très simple, mais qui impacte le quotidien de tous : "Dites-nous ce qui vous a le plus manqué" depuis un an et le début du (premier) confinement.

En ressort une liste de plaisirs simples, dont voici un aperçu… en chansons.

Ma liberté (Georges Moustaki)

La réponse donnée par Nath, Karin, Isabelle, Magali, Lucie ou Jocelyne est assurément la plus récurrente. Ce qui leur manque le plus c’est tout simplement l’une des trois composantes de la devise républicaine : la liberté. "Vivre normalement en étant libres", complète Aline. "Le droit de vivre", souffle Laurence. "La liberté de vivre, de sortir. Une journée compliquée et hop on avait la possibilité de décider en 2min30 d’aller boire un coup ou autre n’importe où", commente-t-on par ailleurs.

Dans le même esprit, on citera ce souhait de retrouver « la liberté de pouvoir décider à quelle heure, quel jour et quand je peux aller où je veux avec qui je veux". Ou de "pouvoir décider de mes journées librement", comme Frédérique l’appelle de ses vœux.

Derrière cette notion de liberté peut également se cacher l’envie de voir disparaître les masques, "pour voir le sourire sur le visage des gens !", insiste Christine. Ce qui manque le plus à Vanessa ? "De profiter de la vie tout simplement et de notre liberté. Ne plus se dire vite on doit rentrer car couvre-feu, d’aller voir sa famille quand on veut." Et à Noémie ? "La liberté et la sociabilité. Manger un bout sur le bord de mer, rencontrer mes amis le week-end, sortir, voir ma famille…"

Le café (Oldelaf et Monsieur D)

Parmi les paradis perdus, plusieurs d’entre vous citent sans sourciller les cafés. À l’instar de Tatiana, qui évoque les restaurants, cafés en terrasse, déjeuners au soleil. D’Évelyne, soucieuse de pouvoir, déjà, prendre de nouveau "un simple café en terrasse en toute convivialité". Même son de cloche du côté de Geneviève qui n’a plus la liberté "d’aller au gré de mes envies, boire un café en regardant la mer, découvrir des restos sympas en bonne compagnie".

Mon bistrot préféré (Renaud)

Pour certains, le manque se réfère à des lieux bien précis. "Simplement partager un café chez Luca, au Vintage, en lisant l’horoscope de Nice Matin avec Patrick, Martine et les autres, glisse ainsi Bernard. Depuis, nous n’avons plus d’avenir, de projet, de futures rencontres. Rendez-nous le plaisir d’échanger et de nouveau respirer la vie…" Dans le même esprit de légèreté perdue, Laurence évoque quant à elle la liberté de "faire la cuisine et pouvoir oublier un aliment, partir en trombes à la supérette du coin parce qu’il n’est pas encore 20 h… Prendre le temps, prendre un café en terrasse et passer d’excellents moments à L’Endroit…"

Un homme heureux (William Sheller)

Dans le lot de réponses, celle de Paul détonne un peu tant elle est optimiste. "Moi, j’ai passé un confinement positif et productif, assure-t-il. Le fait d’être confiné m’a permis d’apprendre des nouvelles choses en ligne. J’ai eu le temps et l’opportunité de me concentrer sur la création de mon entreprise et de quitter mon emploi fixe. Certes, des fois j’étais triste de ne pas voir mes amis, ou de ne pas pouvoir faire des longs voyages mais sans cette ‘rupture’ je n’aurais pas accompli tout ça."

4’33’’ (John Cage)

Comme en écho à ce morceau de musique contemporaine expérimentale rempli de silence, Colette nuance les choses : "en contrepartie, on apprécie le calme des rues. Moins de circulation, moins de bruit, moins de pollution…"

Résidents de la République (Alain Bashung)

Le commentaire le plus politique revient à Daniel. À ses yeux, ce qui manque le plus, ce sont en effet "des politiciens à la hauteur, responsables et honnêtes".

Ou ver de mentan

En bon Mentounasc, Dominique évoque de son côté "la liberté d’aller voir notre Campanin".

Franchise (Travis Scott)

Répondant du tac à tac, "Maniana demain" mentionne sans aucun doute "la franchise". Et Frédérique, "la courtoisie !"

Voyage, voyage (Desireless)

Personnellement, c’est surtout de ne pas pouvoir partir en voyage comme je le fais tous les ans. En Espagne, au Luxembourg, aux USA, expose Marcel. Par contre, l’avenue Félix Faure aussi tranquille, jamais vu depuis 33 ans…"

J’en ai marre (Alizée)

"On manque de liberté ! C’est boulot, dodo ! Ras le bol !", clame Patricia. Rejointe par Hind, à qui manque cruellement la liberté de "vivre librement sans ces attestations maudites. J’en peux plus." L’internaute voudrait en revanche "retrouver de la vie dans les rues, arrêter de voir des gens dévastés, déprimés… Voir plutôt des gens heureux, la joie de vivre."

Le Paradis blanc (Michel Berger)

Et si le bonheur n’était pas dans le monde d’après, mais bien dans le quotidien pré-Covid ? C’est ce que suggère Lætitia, qui aimerait "vivre comme avant, tout simplement !". Ainsi qu’Évelyne, désireuse de "revivre comme avant, ne plus regarder l’heure pour rentrer, aller au cinéma, au resto…"

Haut les cœurs !