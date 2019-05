Team EFG Monaco : victoire pour Laura Gramaglia 5e Challenge interentreprises Monaco Padel : premiers résultats

Les printemps d’Uzès » sont l’une des manifestations d’endurance équestre les plus importantes de ce début de saison. Des tracés de haut niveau préparés sur les terres du Haras national d’Uzès pour recevoir sur le week-end des courses nationales et internationales.

La jeune Monégasque Laura Gramaglia et sa jument Raya de Galonne associées à Henry-David Guedj et Khalina de Lafayette étaient les deux couples (cavaliers/chevaux) de la Principauté alignés par Team EFG Monaco dans l’amateur 1 (course sur 80 km).

Elle s’impose face à 32 concurrents

L’objectif principal fixé pour Laura lors de cette course était de réussir un classement, synonyme de sésame afin d’intégrer le circuit international.

La jeune cavalière monégasque (âgée de 15 ans) s’impose face à 32 concurrents « open » (tout âge confondu), en réussissant l’exploit de gagner cette course.

À l’arrivée, lors du contrôle vétérinaire final, son cheval réalise une double performance avec la meilleure récupération cardiaque de l’ensemble de l’épreuve : 42 pulsations / minute et en prime la meilleure vitesse maximale autorisée chronométrée à 16 km/h de moyenne générale sur les 81 km.

Henry-David Guedj (Team Manager) accompagnait Laura Gramaglia dans sa course, afin de l’aider à peaufiner les derniers réglages techniques en prévision de son entrée en international.

Il montait une jeune jument du Team Khalina de Lafayette sur sa deuxième course sur 80 km, distance qu’elle avala aisément en se classant à la 4e place sur 32 partants avec un cardiaque final de 49 puls/mn.

Lors de ce week-end à Uzès, deux chevaux de 7 ans (Syan et Raya de Jalima) de l’élevage du conseiller technique du Team EFG Monaco, le Monégasque Jean-Claude Guillaume propriétaire du Haras de Jalima, se sont qualifiés pour les Championnats du Monde des 7 ans.

Des enjeux internationaux au mois de juin

Encore un beau week-end de compétition pour les cavaliers du Team EFG Monaco avec et surtout un début de saison remarquable pour Laura Gramaglia : podium sur 80 km le 3 mars à Villelaure (2e sur 17 partants) et victoire sur 80 km le 28 avril à Uzès (1e sur 32).

Nous la retrouverons le 2 juin à Costaros pour sa première course internationale sur 90 km.

Henry-David Guedj et Tonik de Gargassan représenteront, quant à eux, les couleurs du Team EFG Monaco lors du mythique meeting de Compiègne mi-juin, en concourant dans l’épreuve reine du week-end : la CEI*** sur 160 km (Course d’Endurance Internationale 3 étoiles).

Le 5e Challenge interentreprises Monaco Padel organisé par Sunsports Events MC et la Fédération monégasque de Padel, avec comme partenaire principal Bullpadel, se poursuit au Padel-Club Eze Team Borfiga, enregistrant, au 3 mai des résultats, et classements provisoires des poules suivants :

Poule A. - Harroch Immobilier bat UBS 2/0 ; McDonald MC bat CHPG 2/0 ; Harroch Immobilier bat McDonald 2/0.

Poule B. - Chaussures Mario Bertulli bat CFM 2 2/0 ; Ascoma bat Mairie Monaco 1/1 ; MICS bat Ascoma 2/0 ; Mairie MC bat Fonction Publique 2/0

Poule C. - Decathlon MC bat Levmet 1/1 ; Decathlon bat Marzocco 1/1 ; Levmet bat Radio MC 2/0 ; Police ASSP bat Radio MC 2/0 ; Marzocco bat Radio MC 2/0 ; Marzocco bat Braserei MC 1/1

Classements provisoires des poules (toutes les équipes n’ont pas le même nombre de matchs) : fin des matchs de poule le 20 mai ; début des phases finales le 22 mai.

Classement provisoire poule A

1. Harroch Immobilier : 8 pts ; 2. McDonald : 5 pts ; 3. Pharmacie MC : 3 pts ; 4. UBS : 3 pts ; 5. CHPG : 3 pts ; 6. CFM1 : 2 pts.

Classement provisoire poule B

1. Mairie MC : 7 pts ; 2. Chaussures Mario Bertulli : 5 pts ; 3. MICS : 5 pts ; 4. Fonction publique MC : 4 pts ; 5. Ascoma : 4 pts ; 6. CFM2 : 3 pts.

Classement provisoire poule C

1. Marzocco Team : 9 pts ; 2. Levmet : 7 pts ; 3. Decathlon : 6 pts ; 4. Radio MC : 5 pts ; 5. Braserei MC : 5 pts ;

6. Police ASSP : 4 pts.