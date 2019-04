Team EFG Monaco : Top 5 dans l’international de Fontainebleau

Depuis 2011, chaque année à cette période, le Grand Parquet de Fontainebleau organise un des plus importants meetings internationaux d’endurance équestre au monde.

Pour cette édition 2019, six courses internationales étaient prévues au programme : trois CEI* (Course d’Endurance Internationale 1 étoile) sur une distance de 80 à 100 km, deux CEI** sur 120 km et une CEI*** sur 162 km.

Et c’est sur l’épreuve reine de ce meeting, la CEI*** (162 km) que Team EFG Monaco avait fait le choix d’aligner Henry-David Guedj sur Tonik de Gargassan (jument pur-sang arabe de 12 ans - propriétaires Yiannis et Tatiana Catsiapis).

Le couple de la Principauté était face aux meilleurs cavaliers venus du Brésil, Malaisie, Chine, Espagne, Portugal, Grande-Bretagne, Luxembourg, Belgique et France (dont le vice-champion du monde).

Tonik de Gargassan avait réussi une saison 2018 exceptionnelle (Victoire en CEI* sur 82 km à Fontainebleau et 2e en CEI** sur 144 km à Monpazier avec en prime, lors de ces deux courses, les meilleures récupérations cardiaques réalisées face à tous les chevaux concurrents !

Cette année, la progression logique pour cette jument fut de l’engager à l’échelon supérieur : la CEI*** (162 km).

Au départ de cette course, le couple monégasque avait besoin d’un simple classement dans les 30 premières places pour valider cette 1e qualification de Tonik en CEI***, mais au fur et à mesure que la course se déroulait, la jument rattrapait et dépassait ses concurrents !

Parmi l’élite

Au final de ces 162 km de course, Tonik de Gargassan franchit la ligne d’arrivée en 5e position à 12 petites minutes du premier (le cheval 15e au classement est à plus de 2 h de la tête de la course, N.D.L.R.).

En réalisant ce magnifique Top 5, Team EFG Monaco fait désormais partie de cette élite, dont seulement les 10 premiers classés sur cette CEI*** ont reçu leurs prix devant les médias du monde entier lors de la cérémonie des récompenses.

Ravi de ce résultat, Team EFG Monaco s’emploie actuellement à préparer Laura Gramaglia pour valider fin avril à Uzès par un classement dans la course 80 km son entrée sur le circuit international.