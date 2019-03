Team EFG Monaco : nouveau podium pour Laura Gramaglia

Le 3 mars, à Villelaure, était organisée une manifestation d’endurance équestre sur quatre distances de course : vingt, quarante, soixante et quatre-vingts kilomètres. Du très haut niveau était présent puisqu’au départ de la 80 km, la championne d’Europe et la vice championne du monde d’endurance équestre, basées toutes les deux dans le sud-est de la France, étaient venues qualifier leurs chevaux sur ce format de course.

Team EFG Monaco alignait deux couples chevaux et cavaliers dans cette course sur 80 km.

La jeune Monégasque Laura Gramaglia (15 ans) avec Raya de Galonne et Henry-David Guedj (Team manager) avec Khalina de Lafayette.

Le challenge pour Laura était de se qualifier sur cette distance et si possible d’essayer de réaliser une performance. Mission accomplie pour la jeune cavalière de la Principauté qui réussit complètement son objectif et prouve sa maîtrise en montant sur la 2e marche du podium face à 17 concurrents de grande qualité. Avec en bonus à l’arrivée, lors du contrôle vétérinaire final, la meilleure récupération cardiaque établie par sa jument : quarante pulsations/minute.

Henry-David Guedj concourait pour qualifier une jeune jument du Team sur sa première 80 km.

Khalina de Lafayette passe aisément cette étape en se classant à la 12e place et pourra donc accéder à l’échelon supérieur lors de sa prochaine course.

100 % de réussite encore pour les cavaliers du Team EFG Monaco avec un début de saison exemplaire pour Laura Gramaglia que nous retrouverons fin avril à Uzès pour sa deuxième course sur 80 km, synonyme pour elle de qualification internationale.

Henry-David Guedj et son équipe sont actuellement en pleine préparation pour être compétitif lors des internationaux de Fontainebleau qui arrivent bientôt.