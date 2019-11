Team EFG Monaco : 15e place pour Laura Gramaglia en international 2*

Samedi 16 novembre à Pamiers (Ariège) s’est déroulé un important meeting international d’endurance équestre regroupant 103 cavaliers venus des quatre coins du monde (Koweït, Brésil, Australie, Irlande, Espagne, Allemagne, Belgique, Suisse, Italie, France, Andore, Monaco).

Tous ces couples étaient engagés au départ de la CEIYJ** (122 km) qui était déclinée en trois courses internationales : CEI** (Open), CEI**7YO (chevaux de 7 ans) et CEIYJ** (jeunes cavaliers de moins de 21 ans).

Et c’est sur la CEIYJ** que Team EFG Monaco était représentée par sa jeune cavalière monégasque Laura Gramaglia (16 ans).

Pour leur première participation à un international 2 étoiles, Laura Gramaglia et Bahidja al Mounira (jument DSA de 8 ans, propriétaire Didier Hugon) ont réussi à se classer à la 15e place. Gestion parfaite de leur course avec une remontée en 19e position au 40e kilomètre, puis 17e au 100e km pour finir 15e à l’arrivée des 122 km de course.

Sur une distance aussi élevée, effectuée dans la journée, Laura Gramaglia réalise sur sa monture une excellente moyenne générale de plus de 17 km/h.

Henry-David Guedj (Team Manager de l’équipe de Monaco d’endurance équestre) est ravi de la performance établie par Laura Gramaglia. D’autant plus que pour 2019 et 2020, il avait établi un calendrier chargé en compétitions qualificatives indispensables pour participer au championnat d’Europe des jeunes cavaliers à Vic (Espagne) en septembre 2020.

Avec une année 2019 exceptionnelle, le calendrier de Laura est pour l’instant parfaitement respecté, pour mémoire :

En mars, 2e sur 17 engagés à Villelaure dans l’Amateur 1 sur 80 km (meilleure récupération cardiaque pour son cheval) ;

En avril, 1re sur 32 à Uzès dans l’Ama 1 sur 82 km (meilleure récupération pour son cheval) ;

En septembre, 8e à Florac dans la CEI* sur 90 km ;

En novembre, 15e à Pamiers dans la CEIYJ** sur 122 km.

Et pour que l’objectif soit complètement atteint, il restera deux qualifications en CEI** (120 km) à obtenir dans le premier semestre 2020 pour que Team EFG Monaco puisse envoyer Laura Gramaglia représenter Monaco au championnat d’Europe.

Prochain rendez-vous à Port St-Louis où Team EFG Monaco cherchera à briller pour la dernière compétition de la saison avec Brandon Guedj et Dalkan du Magny.