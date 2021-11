Tabac, alcool, cannabis, écrans... Les lycéens de Monaco sont-ils plus addicts que leurs voisins européens?

En septembre 2020, l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques dévoilait une enquête fouillée et exhaustive, baptisée "Espad", sur la consommation de produits psychoactifs et usages sans substance chez 1.369 lycéens de Monaco. Nous vous en avions dévoilé les grandes lignes.

Récemment, l’Imsee a sorti un rapport complémentaire où la Principauté est comparée à 34 autres pays européens. Il est, cette fois, question d’une cible plus restreinte: 428 jeunes de l’âge de 16 ans. Voici ce qu’il faut en retenir.

Les plus gros consommateurs de cigarette électronique

Concernant l’usage de la cigarette électronique, Monaco occupe les avant-postes européens, derrière la Lituanie: 63% des sondés déclarent avoir déjà "vapoté", contre 40% en moyenne dans l’ensemble des 35 pays.

Sur l’utilisation de l’e-cigarette au cours du mois précédant l’étude, c’est même la première place du classement que truste la Principauté avec un taux de 40% d’usagers, deux fois supérieur à celui du voisin français.

Tabac: l’écart se restreint avec les autres pays européens

Depuis deux décennies, l’intensification des politiques publiques pour lutter contre les effets néfastes du tabagisme a permis d’inverser les courbes de consommation. à Monaco, 45% des élèves interrogés ont expérimenté la cigarette (contre 63% en 2011).

C’est légèrement supérieur à la moyenne européenne (42%) mais, au fil des années et des rapports Espad, cet écart tend à se réduire. Ils sont 20% à avoir fumé du tabac dans le mois et 8% à "cloper" quotidiennement, soit deux points de moins que la moyenne européenne. Les plus gros fumeurs sont à trouver du côté de la Bulgarie, de la Croatie et de l’Italie.

Alcool: beaucoup boivent mais peu tombent dans l’excès