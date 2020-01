Le 6 janvier 1920, naissait à Menton, Suzanne Lorenzi, fille de Laurent Lorenzi et de Clémence Carlès, tailleurs de profession exerçant avenue Carnot à Menton.

Suzanne s’est mariée le 15 octobre 1947 à Menton avec Claude Mahé, lieutenant et pilote de chasse dans l’armée de l’air, décédé le 7 février 1952 en service commandé.

Cette union a donné naissance à un fils Alain Mahé, qui vit toujours à Menton. Suzanne a fêté joyeusement, en compagnie de ses enfants, nièces et amis, ainsi qu’en présence des maires de Menton, Jean-Claude Guibal, et de Roquebrune-Cap-Martin, Patrick Cesari, et des cadres de la maison de retraite Gastaldy, son centième anniversaire le 6 janvier 2020. Toujours animée par un humour irrésistible, elle a clôturé cette petite fête par un « coucou » général à l’attention de l’ensemble des convives. Joyeux anniversaire Suzanne !