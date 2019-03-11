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      Une cérémonie et un dépôt de gerbe pour la mémoire.

      Auschwitz : voyage au coeur de l’indicible pour les collégiens
      Le bureau de l’Association des locataires de Monaco reçoit tous les jeudis, à partir de 15h30.

      Un problème ? L’ALM est là
      Les deux clients avaient laissé une ardoise de 548 euros.

      Du sursis pour avoir refusé de payer la note au MC Bay
      Sanctionné pour une main volontaire dans la surface, Falcao a confié avoir du mal à comprendre l’arbitrage face à Bordeaux. Ancien arbitre international, Saïd Ennjimi apporte de son côté un éclairage sur l’utilisation de la VAR.

      Les mains de la discorde

      Suspendu pour dopage : il voulait juste maigrir...

      PAR arnault cohen Mis à jour le 11/03/2019 à 05:06 Publié le 11/03/2019 à 05:06
      Mis à jour le 11/03/2019 à 05:06 Publié le 11/03/2019 à 05:06

      Suspendu pour dopage : il voulait juste maigrir...

      Par arnault cohen Le 11/03 à 05h06 MàJ 11/03 à 05h06

      La suspension pour dopage du meilleur joueur de bridge au monde, qui représente Monaco dans les compétitions internationales, est une aberration sur le plan médical. On vous explique pourquoi

      Le bridge n’est vraiment pas un jeu de hasard où la chance occupe une place centrale. Sinon, Geir Helgemo ne serait pas le meilleur joueur actuel. Car de la chance, le numéro 1 mondial de la discipline en manque cruellement depuis quelques mois. Le 28 février dernier, la Fédération internationale de bridge (WBF) a ordonné sa suspension pour un an à la suite d’un contrôle antidopage positif à la testostérone, le privant…

      La suite du direct