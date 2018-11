Sur la digue de Fontvieille, le chaos après la tempête

L'atmosphère est post-apocalyptique. La tempête qui s'est abattue dans la nuit de lundi à mardi sur la Côte d'Azur n'a pas épargné le quartier de Fontvieille. Une fois de plus, les locaux des propriétaires qui se trouvent sur la digue et sur le quai Jean-Charles-Rey n'ont pas été épargnés. Au pub Ship and Castle, on balaie et nettoie l'extérieur. Par chance, si on peut le dire ainsi, l'eau n'a pas trop endommagé l'intérieur de l'établissement.

Jean Rodelato, directeur de Monaco Plaisance, situé juste en face au début de la digue, ne peut pas en dire autant. Il a dû sortir tous les papiers et le mobilier imprégné d'eau. « Les vagues ont dû déferler par-dessus de la digue. Nous avons perdu le mobilier et pas mal de papiers comme des contrats… Mais il...