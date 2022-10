Subventions: la guerre sans fin entre LR et macronistes au conseil départemental des Alpes-Maritimes

Épisode 3 de la saga politique du moment entre élus LR et ex-élus LR devenus macronistes. Ils se déchirent depuis les élections régionales de l’année dernière. Et leur différend s’est ravivé depuis le début de la semaine.

Les maires LR de Cannes, Mandelieu-La Napoule et Saint-Raphaël ont dénoncé, lundi, la répartition "clientéliste" des subventions attribuées aux communes par la Région, dirigée par le macroniste Renaud Muselier. A leur côté? Le président du Département, Charles Ange Ginésy et le député Éric Ciotti, président de la commission des finances du conseil départemental.

Ces édiles réclament notamment un audit et un observatoire de l’équité.

Mardi, plusieurs maires azuréens ont demandé la même chose pour les subventions attribuées, cette fois, par le Département. Selon eux, le tandem Ginésy-Ciotti pratiquerait, aussi, le "clientélisme".

Segura veut de la "transparence"

Jour 3. C’est le maire de Saint-Laurent-du-Var, resté jusqu’alors muet, qui est entré dans la danse. L’ex-LR passé chez Horizons, s’est adonné à un exercice d’équilibriste lors d’une conférence de presse qui s’est tenue ce mercredi en mairie. Joseph Segura, président du groupe estrosiste au conseil départemental, a dénoncé les "querelles politiciennes" dans une période "compliquée" pour les administrés. "Il y a d’autres inquiétudes, ça suffit, que chacun fasse son travail", s’est-il insurgé. Avant de mettre, lui aussi, une pièce dans la machine. "Le Département veut nous donner des leçons de moralité alors que des maires dénoncent du clientélisme", a lancé le conseiller départemental. "Le canton de Tourrettes-Levens – celui d’Éric Ciotti – obtient plus de 20% des subventions et celui de Vence – celui de Charles Ange Ginésy – 15%. On voit bien qu’ils ne s’oublient pas." Joseph Segura en a donc appelé à la "transparence": "On demandera une justification sur l’octroi des subventions lors de la prochaine commission plénière."

"C’est un procès d’intention"

Ça, c’était pour le Département. Ensuite, l’édile a balayé du revers de la main les futures critiques auxquelles il pourrait faire face: "On pourrait nous dire que le groupe Estrosi règle ses comptes avec le clan Ciotti-Ginésy. Or, ceux qui dénoncent la situation au Département sont des maires qui ne font pas partie de la Métropole mais de la communauté de communes de Charles Ange Ginésy ou sont des proches d’Éric Ciotti."

Pour ce qui est de la Région, c’est Pierre-Paul Léonelli (en visioconférence, hier) qui a défendu la politique de Renaud Muselier. "Tous les dispositifs mis en place font mentir cette fausse idée de dire qu’il n’y a pas d’équité à la Région. L’équité, elle existe. C’est un procès d’intention." Le président du groupe de la majorité à la Région et adjoint au maire de Nice s’est dit être "au dessus" de tout cela. Avant d’en envoyer, lui aussi, une petite au Département: "Je veux rappeler que charité bien ordonnée commence par soi-même."