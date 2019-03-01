Sublimes, futuristes, rétros, sportives et même blindées Des voitures blindées... pour les gentils et les méchants

Le 3e Salon international de l’automobile de Monaco se déroule jusqu’au dimanche 3 mars sur le quai Albert-Ier, de 10 h à 18 h. Tarifs : 15 € ; 50 € les quatre jours ; gratuit pour les moins de 10 ans.
Plusieurs stands de restauration sont installés entre les pavillons. Nombreuses animations pour les adultes et les enfants.
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