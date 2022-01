Stefano Brancato prend sa retraite de la mythique brasserie "Café de Paris" à Monaco

Des transformations au fil de l’Histoire

Lorsque l'Hôtel de Paris est inauguré en janvier 1864, l'architecte Dutrou n'y a prévu aucun bar ou café. En face de l'Hôtel, de l'autre côté de la place du Casino les diligences, les calèches et les chevaux s'abritent dans des remises et des écuries.

La place se transforme peu à peu. On voit apparaître un Îlot central, décoré d'un jet d'eau. En 1867 quatre palmiers, importés de Bordighera, dressent leurs palmes majestueuses. Pour agrémenter ce plaisir des yeux, François Blanc décide la construction d'un café à l'emplacement des écuries.

C'est ainsi qu'en janvier 1868 s'ouvre le premier café de Monte-Carlo. Baptisé "Café-Divan", il ressemble à un chalet de montagne mais devient le rendez-vous de la clientèle de l'Hôtel. Elle y trouve à sa disposition un salon de café, une petite salle de restaurant, une salle de billard, un tabac, une parfumerie à l'enseigne de "Parfumerie du Soleil" sur laquelle veillait particulièrement Marie Blanc.

Un an plus tard, pour faire face à un succès grandissant, le Café Divan est agrandi et on prend l'habitude de l'appeler "Grand Café de Monte-Carlo".

"En 1882, une nouvelle construction est effectuée à son emplacement. Il s'agit d'un bâtiment allongé, terminé par une rotonde surmontée d'un curieux lanterneau.

En 1890, un nouveau bâtiment, de style hétéroclite, est une nouvelle fois édifié. Il sera démoli sept ans plus tard pour laisser la place au "Café de Paris".

L’établissement est le point de ralliement du Tout Monte-Carlo.

Transformé une nouvelle fois en 1913, par un jeune architecte niçois, Léon Blois, qui réaménage luxueusement le salon de thé et la salle de restaurant, l'établissement accordera une large place en 1930 au triomphe de l’Art Décoratif. On l'ampute des minarets et autres coupoles, passés de mode et les faïences sont remplacées par des frises en hommage à cette nouvelle tendance.

En 1960, d'importantes modifications sont apportées. Henri Rigal y installe le jeu à la mode : le bowling et ouvre une boîte de nuit.

En 1962, le billard a disparu mais les machines à sous révolutionnent le monde du jeu.

Le lundi 2 mars 1987, une ère nouvelle est programmée. Tout en respectant le passé, une restructuration complète du Café de Paris est décidée afin de permettre une exploitation mieux adaptée.

Au terme de 18 mois de travaux, durant lesquels un "Café de Paris" provisoire a été créé à côté du Sporting d'Hiver, le nouveau Café de Paris est inauguré par la Famille Princière le 21 juillet 1988.

Le retour à l'ambiance du début du siècle est le concept de la Brasserie.

En 1991, plus de 800 invités célébraient avec faste le "Millionième" client du Café de Paris.