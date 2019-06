Spectacle et kermesse à l’école des Cigales

Cent quatre-vingts élèves de l’école élémentaire des Cigales ont célébré la fin d’année scolaire, place de la Libération.

Le programme, présenté par la directrice de l’école, Emmanuelle Roulant, comprenait spectacle de danses, kermesse, tombola et goûter, en présence des parents et familles.

Les spectacles de danse se sont succédé, avec des chorégraphies variées et parfois originales, et des danseurs et danseuses talentueux. Ces derniers et leurs enseignantes ont été très applaudis.

Après le show, les 6 stands de jeux mis en place au square Camille-Blanc ont été vite pris d’assaut, ainsi que le stand de snack et buvette.

Le tirage de la tombola a permis de remporter de nombreux beaux lots, grâce à la générosité des commerçants de Beausoleil et de Monaco.

Pour la réussite de cette manifestation, la joie et le plaisir de tous les enfants, la directrice a félicité la collaboration entre la ville, l’école, l’association des parents et parents bénévoles, les commerçants... qu’elle remercie.

À noter la présence du maire Gérard Spinelli, des élus, de Martine Cosentino, responsable de service Enfance et vie scolaire.