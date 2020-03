« Sensuel, érotique, authentiquement argentin. » C’est par ces mots, que The Telegraph a livré sa critique sur Tango Fire, un spectacle de tango qui sera joué vendredi et samedi soir au Grimaldi Forum. Tango Fire est dirigé par la superstar internationale German Cornejo et met en scène les plus grands danseurs et musiciens de tango. Tango Fire incarne et sublime le tango argentin, cette danse sensuelle et torride accompagnée par la musique inoubliable des grands maîtres Piazzolla, Pugliese et Gardel. Conjuguant l’âpreté et la sophistication du Buenos Aires nocturne, German Cornejo et sa très sensuelle partenaire Gisela Galeassi sont accompagnés par une équipe exceptionnelle de danseurs venant des plus grandes maisons de tango de la capitale argentine.