Soutenues par un animateur célèbre, une Monégasque et sa fille vont bientôt affronter le relief marocain pour le "Trophée Rose des Sables"

Il y a eu un rendez-vous raté au printemps 2020 avec le Rallye des Gazelles ajourné par la pandémie. Cette fois, c’est à une autre épreuve automobile dans le désert marocain qu’Isabelle Rouquette, médecin et cheffe de service anésthesie-réanimation du CHPG, s’attaque. Celle du Trophée Roses des Sables, un défi sportif et technique sur le relief marocain, des routes de l’Atlas aux dunes du Sahara.

Et c’est avec sa fille aînée Anne-Charlotte qu’elle va le relever. Mère et fille prendront le départ du rallye le 11 octobre prochain depuis Biarritz pour une traversée de l’Espagne jusqu’à Gibraltar, et une arrivée sur le continent africain où démarrera réellement la course.

L’esprit d’aventure, Isabelle Rouquette le tient de son passé de médecin militaire, habituée aux conditions extrêmes pour exercer son travail. Depuis 2015, loin de l’armée, elle dirige le service d’anesthésie-réanimation du CHPG. De ses années sous le drapeau tricolore, elle a gardé le goût de conduire des engins. Pour cette course ce sera un 4X4 Mitsubishi Pajéro… sans GPS! "Nous n’aurons qu’un roadbook et une boussole, c’est le concept de la course. Il faut trouver le meilleur chemin pour s’orienter et faire le moins de kilomètres possible sur chaque étape par rapport au tracé indiqué par les organisateurs de la course".

"Deux caractères forts"

Entre Monaco et Bordeaux - où Anne-Charlotte Rouquette Vidalain est diététicienne - la mère et la fille se sont entraînées avec un coach pour dompter leur bolide et leur manière de naviguer. Un deuxième stage est prévu dans quelques jours. "On s’entraîne sur le pilotage mais aussi à changer une bougie, une roue, à nettoyer son véhicule le soir car le sable s’incruste de partout. Et c’est nécessaire car nous devons être en totale autonomie", précise Isabelle Rouquette.

Elles ont beau être de la même famille, le rallye sera aussi un défi de faire équipe et vivre 24 heures sur 24 ensemble pendant une bonne dizaine de jours. "Surtout que nous avons deux caractères forts", sourit la maman. Leur feuille de route sera la suivante: un jour l’une est au volant et l’autre copilote, le lendemain, le contraire. "La règle, c’est que c’est la copilote qui a les cartes et les tracés, qui commande, ce ne sera pas la mère et la fille".

Jean-Pierre Foucault pour parrain