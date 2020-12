Son fils autiste avait survécu à une terrible chute, l'appel à l'aide de la maman pour une structure adaptée a (enfin) été entendu

À la suite de ce cauchemar, Samah et ses trois fils ont pu déménager pour un logement mieux adapté, dans une petite maison de La Bocca. "Le maire David Lisnard nous a beaucoup aidés, il a suivi notre dossier."

Et si ces derniers mois, Ilian avait retrouvé un certain équilibre dans un centre de vacances géré par une association spécialisée et situé dans la Drôme, sa maman devait le récupérer chaque vendredi et le ramener le lundi.

Des trajets aussi épuisants que nécessaire au bien-être de son fils. "Le personnel s’est très bien occupé de lui, Il a gagné en autonomie, a profité du grand air, mais ce n’était pas un établissement médicalisé."

L’espoir est donc finalement revenu avec cette place accordée dans un IME de Marseille.

"Progresser avec des spécialistes"

"Il a fallu beaucoup d’acharnement auprès de l’Agence régionale de santé. Heureusement j’ai pu compter sur la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), la Fondation Legros et la plateforme 3 A (Autisme Apprendre Autrement)."

Autant de structures qui l’ont aidé à tenir le coup ces dernières années.

"Le combat a été long. Les places dépendent de tellement de choses… La capacité d’accueil, le profil de l’enfant, s’il est difficile ou pas. Aujourd’hui Ilian va être stimulé et progresser avec l’aide de spécialistes", se réjouit Samah. "Il peut rester toute l’année dans cette IME, pas uniquement en semaine. Ça va permettre à mes autres fils de souffler, et on pourra passer du temps ensemble durant les vacances scolaires."

Si elle a souhaité témoigner, c’est pour redonner espoir aux familles touchées par la même situation. "Je sais à quel point c’est difficile. On a parfois envie de baisser les bras, mais on n’a pas le choix. Il ne faut pas lâcher, car la situation finit par se débloquer."