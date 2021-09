Son élection, Miss Côte d'Azur, ses études... Les confidences de Victoria Casey, Miss Cannes 2021

Amusée, l’étudiante de presque 19 ans – elle les aura le 11 décembre – se prête gentiment au jeu. Consciente d’être propulsée, pour un temps au moins, en pleine lumière, elle savoure. Et ce n’est que le début…

Sur la place de la Castre, qui domine la ville, les badauds se pressent. Pour trouver un coin de muret à l’ombre et profiter de la vue sur la Croisette et les collines: un dimanche ensoleillé comme un autre, dans la cité des festivals. Soudain, mouvement de foule: on dégaine les smartphones et on se presse autour de la star du jour.

"Premier jour, premier bain de foule". Vous avez eu le temps de redescendre un peu depuis l’élection?

Je suis encore dans les nuages. C’était génial. C’était mon premier concours de beauté et, dès le premier passage, j’ai adoré défiler. J’aurais pu continuer toute la nuit. [rires]

Quelle a été votre réaction quand vous avez entendu votre nom?

Je n’ai pas vraiment eu le temps de réaliser, avec tous les photographes qui sont arrivés. Sur le coup, j’ai eu envie de pleurer. Je me suis contenue: "Non, il faut sourire." Un super moment.

Qu’est ce qui a motivé votre participation à l’élection?

Déjà, depuis toute petite, je regarde Miss France. L’an dernier, une fille de ma classe, Clara Chantereau [élue Miss Cannes 2020, Ndlr] s’est présentée et ça m’a vraiment donné envie. Elle m’a dit: "Présente-toi, tu vas voir, c’est trop bien." J’étais trop jeune l’année dernière, ça l’a fait ce coup-ci. J’ai appris lundi [dernier, Ndlr] que j’étais sélectionnée. C’était un peu précipité mais tant mieux, je n’ai pas eu le temps de trop stresser.

Que représente, à vos yeux, être Miss? Il y a, aussi, certains regards négatifs sur ces concours…

Je ne comprends pas. Pour moi, ça va au-delà d’un concours de beauté. Ça nous permet de nous intégrer un peu dans la société, dans le sens où l’on rencontre plein de monde. De nous épanouir en tant que femme, d’affirmer ce qu’on est, même défendre des causes, des valeurs. Je suis super-heureuse d’avoir réalisé ce rêve et assez étonnée d’être aussi détendue.

C’est dû à quoi, selon vous?

J’étais tellement contente d’être avec toutes les candidates, il y avait une belle entente. Je me suis dit que, dans tous les cas, ce serait une expérience inoubliable, peu importe le résultat. Bon, je suis heureuse d’avoir gagné quand même [rires]. La présence de ma mère, mon grand-père, mes beaux-parents et mes amis a aidé aussi. Ils m’ont soutenu, ont crié pendant toute la soirée.

À peine élue Miss Cannes, il faut déjà se tourner vers Miss Côte d’Azur. Déjà, est-ce que vous comptez vous y présenter?

Bien sûr, j’irai. J’ai adoré l’expérience d’hier [samedi, Ndlr]. Quand j’étais petite, je rêvais un peu d’être mannequin, j’adore défiler. Pour l’instant, je connais juste la date [le 22 octobre, Ndlr], je n’ai pas d’autre agenda. Ça va arriver vite mais on va profiter un peu d’abord.

En attendant, ça va être sympa le cours en classe, demain [aujourd’hui], non?

J’ai eu beaucoup de messages de félicitation. Mon BTS à Stan [l’institut Stanislas, Ndlr] a posté une photo sur le compte Instagram. C’est très gentil, mais moi, je suis assez scolaire: les cours, c’est les cours.

Justement, votre avenir professionnel, vous le voyez comment?

Je suis en BTS Management commercial opérationnel. Il prépare aux concours pour intégrer les grandes écoles de commerce. Je ne sais pas encore ce qui me plairait le plus. Peut-être le luxe, car j’adore la mode; peut-être l’événementiel. J’ai aussi une grande passion pour le cinéma.

Presque normal quand on est à Cannes…

J’ai toujours été passionnée par le Festival et tout ce qu’il implique. Je vais très souvent au cinéma. Surtout, j’ai été accepté au Cours Florent à la suite d’un stage cet été.

Un bel accomplissement, non?

J’ai passé des auditions et j’ai été retenue. J’adore l’acting, j’ai fait plusieurs années de théâtre mais je préfère définitivement le cinéma. J’ai dit non pour cette année car je fais encore mes études à Cannes mais, selon l’école de commerce où je serai acceptée l’an prochain, je suivrai l’enseignement du Cours Florent en parallèle. À Paris, dans l’idéal.

En attendant, vous monterez les marches en tant que Miss Cannes lors du prochain Festival

Clara l’a fait lors du dernier et j’y pense déjà, c’est sûr. Je suis très fière de représenter ma ville. On a un cadre, un patrimoine et des activités culturelles exceptionnels. Je la connais par cœur.