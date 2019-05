Solutions: un nouveau mensuel grand format à petit prix, à retrouver en kiosque

Identifier les problèmes c’est bien… Savoir comment faire pour les résoudre, c’est mieux! Telle est la devise du journalisme de "Solutions". C’est aussi la voie dans laquelle s’est engagé le groupe Nice-Matin, en créant une offre digitale axée sur ce mode de traitement de l’info.

Ce n’est pas un journalisme de bonnes nouvelles. C’est plutôt un journalisme de terrain et de données qui identifie des problèmes, pose les questions et cherche les réponses face aux mutations écologiques, sociales ou économiques. Car parler des solutions n’empêche pas de parler des problèmes. Surtout pas.

Depuis bientôt quatre ans, l'équipe #Solutions de Nice-Matin explore des initiatives petites ou grandes, collectives ou individuelles, d’ici ou d’ailleurs qui tentent d'apporter des réponses à des problèmes majeurs de la Côte d’Azur.

Comment redynamiser le haut-pays? Contre le chômage a-t-on tout tenté? Comment lutter contre les embouteillages?

Tels sont quelques-uns des sujets pour lesquels les abonnés numériques ont voté. Ils ont donné lieu à des enquêtes long-format, des vidéos à retrouver ici.

Et ces reportages sont désormais accessibles sous la forme d’un nouveau mensuel édité par le groupe Nice-Matin.

Au menu de ce premier numéro de #SOLUTIONS: "Rendre nos villes plus humaines."

Dans un territoire où 80 % de la population se concentre sur à peine 20 % de sa surface, le mensuel met en lumière des initiatives susceptibles d’améliorer notre cadre de vie, pour ne pas dire notre cadre de ville.

Un format original

La forme est tout aussi originale que le fond. Ce nouveau titre de Nice-Matin tient en un feuillet qui se déplie pour offrir un espace de lecture maximal, l’équivalent de huit pages de journal juxtaposées, propice aux longs formats. Pour privilégier les analyses de fond et les reportages. Ici, on explore des solutions et des initiatives qui pourraient permettre de régler l’une des problématiques majeures de notre territoire.

Comme la densification urbaine qui conduit à une déshumanisation de nos villes. Comment y remédier?

Pourquoi pas en réintroduisant ces bons vieux bancs publics comme le prône une association varoise ou en ouvrant des espaces partagés au milieu du béton tels que les écoquartiers et les potagers collaboratifs.

À moins que la solution ne vienne d’ailleurs: nos journalistes sont allés enquêter de l’autre côté de la frontière italienne, dans la ville de Bra, exemplaire à bien des égards.

Pour 0,80 € seulement

Si #Solutions fait la part belle aux sujets d’enquête et d’analyse, il n’en demeure pas moins un journal abordable qui entend bien s’adresser à tous. Tout simplement parce que les solutions, par définition, n’ont d’intérêt que si elles sont partagées.

C’est pourquoi le prix de ce long format a été fixé à moins d’un euro: 80 centimes précisément.

Alors pourquoi s’en priver? Retrouvez #Solutions, tous les mois chez votre marchand de journaux.

Toutes les Solutions sont dans l'offre abonnés numérique

