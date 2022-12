Sols connectés et bracelets anti-fugues : la modernité au service du troisième âge à la maison de retraite Cap Fleuri 2 de Monaco

À l’entrée visiteurs de la maison de retraite, avant même de prêter attention aux décorations de Noël et aux clichés géants de la Principauté et de la Côte d’Azur, près de cent portraits attirent mécaniquement l’œil.

Ce sont les protagonistes d’un dossier médico-social monégasque qui a mis dix années à aboutir : la nouvelle résidence du Cap Fleuri 2, nichée en territoire français, avenue du Trois-Septembre à Cap-d’Ail.

L’inauguration par le prince Albert II, hier matin, six mois après l’ouverture de cet EHPAD, marque donc l’épilogue d’une décennie d’atermoiements pour remplacer le bâtiment originel (la Villa Sanitas érigée en 1 880), lequel ne répondait plus au besoin des pensionnaires, en l’occurrence des Monégasques ou résidents de la Principauté depuis au moins 30 ans.

C’est ainsi le processus de démolition-reconstruction qui a été préféré avec une façade reconstituée à l’identique, comme imposé par le plan local d’urbanisme de Cap-d’Ail.

78 lits sur 4 niveaux

Bâti sur cinq niveaux souterrains de parking, le Cap Fleuri 2 abrite 78 lits sur quatre étages. Un lieu de vie, doté d’un service hôtelier, mais surtout un lieu de soins où la dépendance des résidents y est élevée avec une prévalence des troubles cognitifs, à l’instar d’Alzheimer, et de nombreuses polypathologies.

Reposant sur la complémentarité entre la filière EHPAD et celle hospitalière, le projet médical prévoit par exemple le développement des téléconsultations entre les EHPAD et le CHPG, pour apporter une expertise médicale, évitant ainsi au résident de se déplacer.

Des désagréments pendant l’été

Au gré de sa visite, menée notamment par Damien Aimé, attaché de direction, le souverain a découvert les salles d’activité et de restauration, les unités d’hébergement, la chapelle, la boutique de la Croix-Rouge monégasque. La nouvelle résidence du Cap Fleuri est aussi pourvue d’une salle de bains thérapeutique, de deux salles de kinésithérapie et d’agréables terrasses.

Un modernisme et des technologies innovantes, notamment dans les chambres (lire ci-dessous), qui ont provoqué, dans la foulée de l’emménagement, certains désagréments pour le personnel et les résidents : des stores récalcitrants, car reliés au réseau domotique, et une climatisation défectueuse en pleine canicule. « Il s’agit d’un système innovant de plafonds rayonnants [pour éviter l’inconfort des flux d’air, N.D.L.R.] que l’on maîtrise mal, reconnaît Benoîte de Sevelinges, directrice du CHPG, sollicitée sur le sujet. Le sujet s’est évanoui avec les baisses de température mais on travaille avec la Direction des Travaux Publics pour comprendre le problème et le résoudre avant l’été prochain. »

Le défi du vieillissement

À terme, le Cap Fleuri 2 sera relié par une liaison extérieure au Cap Fleuri 1, dont le désamiantage a débuté avant sa demolition-reconstruction. Les deux maisons de retraite, dont les prestations seront homogènes, abriteront au total 208 lits. « À l’issue de la reconstruction du Cap Fleuri 1, 12 lits installés provisoirement au Cap Fleuri 2 seront transférés afin de rendre l’ensemble des espaces communs et de convivialité disponible pour les résidents et leurs proches », fait savoir Benoîte de Sevelinges.

L’enjeu de ce renouveau immobilier pour la filière gérontologique est immense : faire face au défi du vieillissement. En effet, 26 % de la population a plus de 65 ans et près de 4 700 personnes ont plus de 75 ans en Principauté.

D’ici 2040, d’ailleurs, trois EHPAD devraient être construits intra-muros pour accroître la capacité de 360 lits.