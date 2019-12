Soirée Jeux de société à la ludothèque demain

Alors que les consoles de jeux vidéo et les applications pour portables ont envahi la plupart des foyers, les jeux traditionnels ne pâtissent pas de la mode numérique et du jeu en solitaire.

Pour les générations actuelles, la pratique du jeu est tellement naturelle que les plus jeunes apprécient de s’installer autour d’une table pour jouer à plusieurs.

Forte de ce constat, la ludothèque municipale met à la disposition des usagers du Centre culturel Prince Jacques plusieurs centaines de jeux de société en tous genres (jeux de cartes, de damiers, de plateaux, de construction et jeux collaboratifs) qui permettent aux familles de découvrir les toutes dernières nouveautés en la matière, du mardi au samedi.

Pour développer cette pratique qui favorise le lien social, l’équipe de la ludothèque organise sa toute première « Soirée Jeux de société », ce vendredi 13 décembre, de 19 h 30 à 22 h 30, au Centre culturel. Un événement qui permettra à tous les membres de la famille de se retrouver autour d’une sélection de jeux variée destinée à les divertir.

Jeux d’ambiance rapide et drôle, jeux de réflexion, jeux à deux, en groupe et même en solo. Grand classique ou nouveauté, il y en aura pour tous les goûts. Alors soyez nombreux à vous y rendre entre amis ou en famille (les enfants sont admis à partir de 7 ans) pour partager un moment convivial et rencontrer d’autres joueurs.