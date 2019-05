Six mois après, où en sont les premiers gilets jaunes azuréens?

Wilfried, 36 ans, cuisinier à Peillon, a lui aussi remisé son gilet. Mais pour de tout autres raisons: "Depuis mi-décembre, je ne suis plus actif. On a obtenu beaucoup de choses que des augmentations, malheureusement, sont en train d’annuler."

Il poursuit: "aujourd’hui, chacun tire la couverture à lui, on ne sait plus ce que les gens veulent exactement. Les syndicats, les black blocs, tout se mélange, surtout autour de la haine du président. Même si je considère, et je le dis depuis le début, que nous vivons en dictature. En tout cas, ce mouvement, c’est devenu tout et n’importe quoi."

Wilfried déplore que "des gens au chômage à qui l’on a proposé des emplois fassent l’objet de menaces, soupçonnés de profiter". Il estime que "sur la Côte d’Azur, on aimerait tout avoir, gratuitement. On voudrait ne plus payer d’impôts et, quand même, avoir l’hôpital gratuit. Ce n’est pas possible."

Il dénonce enfin un acharnement contre les médias: "Sans vous, on n’aurait pas eu le tiers de ce qu’on a obtenu. On veut faire twitter, buzzer, liker. Mais pour défendre quoi? Au bout d’un moment, il faut quand même retourner au travail et gagner notre vie."

Ce "chacun pour soi", Wilfried dit l’avoir observé encore récemment, en voyant des "gilets jaunes" vendre du muguet alors que deux fleuristes, à Cantaron, les avaient aidés. "Cet argent, il sert à quoi?"

"De l’enfumage"