Six à la suite pour Maurer au Red Bull X-Alps

Le Suisse Chrigel Maurer a remporté mercredi soir son 6e Red Bull X-Alps consécutif à Monaco. Partis de Salzbourg (Autriche) le 16 juin, les concurrents ont parcouru 1 138 km sur terre et dans les airs lors de ce raid à pied et en parapente. Mercredi, l’arrivée officielle de la course a été jugée à Peille dans une chaleur étouffante. Une canicule sans précédent durant l’épreuve qui a contraint Chrigel Maurer à boucler les 50 derniers kilomètres de l’épreuve, à pied, par une température de 35,5 degrés.

Tempête de neige et canicule

Largement en tête de la course, le Suisse a pu prendre le temps de se rafraîchir à la fontaine de La Turbie et même d’y savourer une glace. Épuisé au franchissement de la ligne, Maurer, 36 ans, a déclaré : « Mon corps a bien fonctionné, mon équipe a bien travaillé pour que je puisse courir vite. Et je suis très heureux d’être ici. C’est une sensation géniale. »

Si le chrono s’est arrêté à 9 jours, 3 heures, 6 minutes et 11 secondes, la victoire de Maurer n’a été validée qu’après un dernier vol symbolique au-dessus de Monaco, avant un atterrissage sur une barge gonflable au large de Roquebrune-Cap-Martin.

Hier soir, le Français Maxime Pinot a, à son tour, atterri dans la Méditerranée après avoir franchi la ligne après 9 jours et 21 heures de course dantesque, entre tempête de neige et grosse chaleur.

L’Azuréen Benoît Outters, pompier de la caserne Bon Voyage à Nice, tenait la corde pour monter sur le podium, talonné de très près par l’Autrichien Gushlbauer. 32 athlètes représentant 20 nations sont engagés.