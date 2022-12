S'informer, sortir, se déplacer... Plus fonctionnelle que le site, l’appli "Your Monaco" a été lancée en Principauté

Dans les locaux du Ministère d’État, il était encore question ce lundi après-midi d’attractivité de Monaco et de transition numérique.

Depuis quelque temps, la Principauté livre en effet une course folle pour être toujours plus attractive. Une quête qui se conjugue aujourd’hui de plus en plus au numérique. Et notamment le numérique nomade.

C’est dans ce cadre qu’à la demande du gouvernement princier, la délégation interministérielle chargée de la Transition numérique et de l’attractivité de Frédéric Genta planche depuis plus d’un an sur une application Your Monaco. Elle a été dévoilée hier à la presse en remplacement du site internet Your Monaco qui avait été lancé en 2020.

Outre le fait que ce soit désormais une application mobile, donc nomade et disponible sur votre smartphone, cette version 2 de Your Monaco englobe aussi aujourd’hui des thématiques plus larges que celles liées au département de l’Equipement.

Utiles aux habitants, salariés et touristes de la Principauté

"Your Monaco c’est une appellation qui nous permet de développer un certain nombre d’initiatives, a rappelé Pierre Dartout. Nous partons toujours du même principe: le numérique est en pleine progression et il doit nous permettre de faire beaucoup de progrès dans notre vie quotidienne. Your Monaco c’est aussi lié à la qualité de vie à Monaco, à laquelle le gouvernement princier est très sensible.

Your Monaco reprend ces deux idées-forces. C’est une application qui sera très utile à ceux qui vivent à Monaco, à ceux qui viennent y travailler et à ceux qui viennent en visite en tant que touriste."

"Ce projet consacre une vision du numérique qui est interministérielle et utile aux usagers, a expliqué à son tour Frédéric Genta. Nous nous sommes mis dans la peau de l’usager pour concevoir cette appli avec deux objectifs: trouver l’ensemble des informations utiles pour vivre la ville et permettre à chacun de personnaliser son application pour répondre à ses propres besoins.

Mais c’est aussi un projet qui va dans le sens de l’attractivité de la Principauté: ce projet vise à mettre en avant le Monaco existant, et mettre en avant le Monaco existant c’est faire l’attractivité.

Numérique et attractivité sont deux priorités du Prince souverain et Your Monaco contribue aux deux. Nous avons des objectifs ambitieux, dans la même lignée que Monapass qui a été téléchargée 25.000 fois et est utilisée par 14.000 utilisateurs mensuels."