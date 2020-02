Décidément, la Société des Bains de Mer a décidé de jouer la surprise cette année, distillant au compte-gouttes les annonces de ses invités musicaux de l’été.

Après les concerts attendus de Céline Dion et des Black Eyed Peas, c’est le groupe écossais Simple Minds, qui s’ajoute à la programmation du Sporting Summer Festival.

Les rockeurs sont attendus le 7 août sur la scène de la Salle des Étoiles, dans le cadre d’une tournée mondiale qui célèbre leurs 40 ans de carrière.

Connu mondialement pour ses tubes très eighties Mandela Day ou Don’t you forget about me, Simple Minds fait partie de la bande-son de toute une génération, qui lui a permis de vendre plus de 60 millions d’albums dans le monde.

Sa venue en Principauté, après cinq ans d’absence pour un concert unique, devrait sans doute ravir quelques fans...