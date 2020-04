Si on en profitait pour se mettre à la méditation ?

Il faut bien le reconnaître, ces temps de confinement sont contraignants. Physiquement, parce qu’on ne peut pas sortir. Et mentalement, pour la même raison. Mais si l’on regarde objectivement la situation, c’est aussi l’occasion d’essayer de nouvelles activités ; certaines ont des bienfaits observés et reconnus scientifiquement, comme la méditation.

C’est ce que propose Roman Janecek sur le groupe Facebook "Le Soi est dans le soin". Ce groupe, Roman l’a créé après avoir monté son association le 20 mars, en pleine crise sanitaire. Un malheureux hasard de calendrier, qui pourrait avoir des conséquences heureuses pour ses spectateurs. Plusieurs études ces dernières années ont démontré les bienfaits de la méditation sur le fonctionnement de notre cerveau et la gestion des émotions.

Comme une naissance

La méditation, pour lui, a été une révélation : "Je travaille dans une banque à Monaco, et il y a quelques années j’ai fait un burn-out. J’ai vu un psy, mais ça ne me convenait pas. Et j’ai essayé la méditation avec des vidéos YouTube et des livres. C’est vraiment révolutionnaire. Ça m’a vraiment aidé."

À l’époque, ça lui fait tellement de bien, qu’il s’y met à fond. Plusieurs heures par jour. "En quatre mois et demi, j’ai eu des résultats très visibles. Après un certain temps de pratique, on bascule dans quelque chose que l’on ressent comme si c’était le premier jour de notre vie. C’est une sensation intérieure incroyable. On se sent complet à soi-même, sans le besoin de compenser par des attitudes compulsives, comme la consommation d’alcool ou le shopping. Et surtout, on a envie de le partager."

Alors depuis un an, il a proposé cette activité à ses collègues de bureau. Puis, lors d’un voyage au Népal, il fait un œdème pulmonaire et doit être rapatrié à Katmandou. Là, il rencontre deux Monégasques, Patrick et Guillaume Boyer, et les initie à la méditation.

De retour en Principauté, ceux-ci veulent poursuivre l’aventure et proposent la création de cette association. "On n’a même pas eu notre première réunion d’adhérents, mais on a voulu faire profiter un maximum de gens en ces temps troublés, alors on a créé le groupe sur Facebook."

N’importe où, régulièrement

L’association a vocation, à terme, à rassembler physiquement les adhérents à Casa di soci, la maison des associations de Monaco. Mais ça, ce sera après. En attendant, plusieurs fois par semaine, Roman Janecek propose une méditation en direct, disponible en rediffusion par la suite.

"Cela peut apporter énormément de bien-être, et aide à gérer les émotions et le stress du confinement. Et puis cette épidémie nous confronte à une peur plus profonde. Celle de la mort. La méditation aide aussi à cela. Cela permet de prendre du recul."

Seulement voilà : quand on est parent, que l’on doit gérer son boulot à distance, ses enfants à qui il faut faire classe, que le ménage s’impose plus souvent et qu’il faut nourrir tout ce petit monde, comment faire pour se libérer du temps ? "Une séance de méditation efficace, c’est 15 à 25 minutes. Au début, il faut arriver à prendre 20 minutes. Et on peut déjà en tirer des bénéfices. Ce qui est important, c’est la régularité. Il faut le faire une fois par jour ou une fois tous les deux jours, pour que le corps prenne un rythme. C’est un soin que l’on se fait. On peut méditer en cuisinant, ou dans la salle de bain. On peut méditer dans beaucoup d’endroits insoupçonnés. Une fois qu’on a pris le coup, c’est comme le vélo : on n’oublie pas."

En tout cas Roman n’oublie pas le premier effet que la méditation a eu sur lui, l’envie de donner aux autres : "Si nous arrivons à aider ne serait-ce qu’une personne à mieux traverser cette crise, alors on aura réussi."