Ses loups sont formés à la recherche de victimes, un couple d'Azuréens dans le viseur de la préfecture

On franchit un portail massif pour pénétrer dans une vaste propriété, et une silhouette blanche se faufile aussitôt derrière un véhicule tout-terrain. Passage furtif, tel un fantôme qui se dérobe à notre vue.

Loup, y es-tu? Il s’agit bien de Toundra ou Alaska, l’un des deux louveteaux polaires que Daniel et Joëlle Hirsch "élèvent" à domicile. Au sein de cette vaste propriété clôturée de 3.200mètres à Mouans-Sartoux, difficile pour nous de les approcher. Les canidés sauvages nous ont flairés de loin, et se tiennent à distance. Entre l’homme et la bête, ce n’est pas forcément le premier le plus apeuré. "Depuis la nuit des temps, on crie au loup, mais ce n’est pas un monstre et en réalité, c’est bien nous qui sommes redoutés", souffle Daniel.

Ancien maître-chien à l’armée, puis dans une société de surveillance, lui est habitué à cohabiter avec les espèces de tous poils. Anubis, son berger malinois, est d’ailleurs là pour veiller sur son territoire, malgré la présence de ses deux nouveaux compagnons. Mais les aptitudes supérieures du loup n’ont jamais cessé de fasciner Daniel qui, avec son association Avaloup, a pour objectif de les sociabiliser et les former à la recherche de victimes. "Son intelligence, son flair, sa résistance physique sont supérieurs, et en cas de recherche, quand les chiens ont échoué, c’est vraiment l’animal de la dernière chance."

Montana, un fin limier

Son premier loup, Indiana, Daniel l’a obtenu auprès d’un dresseur animalier pour le cinéma en 1992. Pour le garder, tout comme son épouse Joëlle, il a passé l’examen nécessaire afin d’être "capacitaire", et obtenir le droit d’ouvrir un établissement accueillant un animal sauvage non domestique. C’est avec le deuxième, Utah, que le couple a commencé à former l’animal aux recherches. Mais c’est surtout Montana, un loup d’Europe centrale acquis à trois semaines dans une louverie du Castellet en 2010, que leur loup est devenu fin limier.

"Il a fait trois recherches judiciaires avec la police et la gendarmerie, et a retrouvé deux corps, un homme abattu d’une balle dans la tête et une pauvre fille qui s’était pendue. Le troisième était un randonneur de 75 ans qui s’était réfugié dans une grotte, sain et sauf, relate Daniel. Si l’un de mes loups ne sauve ne serait-ce qu’une vie, je me dis que ça vaut le coup!"

Hélas, Montana a vieilli et à l’heure de la retraite, il a fallu songer à le remplacer. En juin dernier, le loup gris est mort, juste avant de lui trouver un successeur dans un parc animalier de Normandie.

Pas l’un sans l’autre

"On devait récupérer un bébé, autorisé, mais comme il n’y avait plus Montana, on nous en a confié un deuxième."

Voilà des semaines que ces deux-là grandissent et vaquent ensemble. Jouent avec des "doudous" en peluche et se nourrissent de poulet. Se baignent dans la fontaine du jardin, avec chacun son transat préféré au bord de la piscine. "Dans cinq mois, l’imprégnation avec l’homme est finie, et on peut commencer les recherches dans 8 à 9 mois. Mais il faut arrêter de les stresser!, plaide Daniel. Et si on nous les prend, même si on nous les redonne après, c’est foutu, on ne pourra plus rien en tirer!"

Car c’est bien la menace qui pèse aujourd’hui. La DDPP (Direction départementale de protection animale), sous autorité préfectorale, conteste aujourd’hui le droit du couple à garder ces deux loups. (voir encadré)

Selon Daniel, ce serait la mort programmée de Toundra et Alaska. "Celui qui sera remis dans un parc ne sera plus accepté par sa meute qui va le tuer, tandis que celui qui restera, esseulé, risque de se laisser partir."

Pour lui, difficile d’imaginer qu’à Mouans-Sartoux, le loup n’y sera plus…