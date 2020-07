Ses 20 ans au Grimaldi Forum, ses souvenirs les plus marquants... Sylvie Biancheri se confie

Que vous ont apporté ces 20 ans au Grimaldi Forum?

Une formidable aventure humaine, avec une équipe dont beaucoup sont là depuis les débuts et que chaque nouvelle recrue rejoint avec enthousiasme pour prendre part à l’essor de la Principauté, en tant que destination internationale pour le tourisme d’affaires et devenir un haut lieu de culture reconnu internationalement ! Ces 20 ans m’ont appris un sens de l’anticipation surdéveloppé et m’ont apporté une immense richesse, nourrie par la diversité des nombreux événements que nous avons organisés. Des émotions, des expériences et également des résultats, après toutes ces années intenses: nous avons vécu en 2019 l’année de tous les records avec un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros, 290.000 visiteurs et près de 120 événements, après une croissance constante au cours des cinq dernières années! Cela fait du bien en ce moment de parler de ces chiffres qui semblent tellement éloignés de notre réalité d’aujourd’hui alors qu’ils n’ont que quelques mois…

Quels sont les événements qui vous ont le plus marquée?

La première visite du Grimaldi Forum Monaco alors qu’il était encore en construction et laissait entrevoir toutes ses possibilités, l’inauguration du 20 juillet 2000, où nous avions créé pour l’occasion un jardin dans Ravel avec l’aide de Jean Mus, toutes les grandes expos culturelles. Parmi elles, l’exposition Les Années Grace Kelly, en 2007, avec son record de 135.000 visiteurs, qui a permis de lancer notre politique d’expos hors-les-murs. Lady Gaga encore peu connue en première partie des Pussycat Dolls en 2009, les Black Eyed Peas en 2006, Elton John en 2017, l’impressionnant succès de Casse-Noisette par les Ballets de Monte-Carlo en 2013… Côté tourisme d’affaires, toutes les grandes conventions d’entreprise (dont je ne peux forcément pas citer les noms par souci de confidentialité), mais aussi le développement des grands salons tels que les Assises de la Sécurité, Luxe Pack, Sportel, le Festival de Télévision, Anti-Aging, le tirage au sort de l’UEFA qui amène chaque année son lot de stars du monde du football, et les grands congrès internationaux tels que les 100 ans d’Interpol, le Congrès du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ou le Sommet de la Francophonie…

Quand on vit si longtemps dans un endroit comme celui-ci, aussi polymorphe, on développe forcément des rêves complètement fous. Quels sont les vôtres?

Nous sommes surtout là pour encourager les rêves de nos clients! La Lybian Night en 2004 en était un, avec la reconstitution d’une tente Libyenne et d’une médina dans notre Espace Ravel et sur l’esplanade, pour un organisateur chargé de promouvoir la candidature de la Lybie à la Coupe du monde de football 2010. Nous pourrions en citer beaucoup d’autres, comme le montage à plusieurs reprises d’une patinoire sur la scène de la salle des Princes pour des spectacles ou encore la transformation de Ravel en terrain de tennis. Autres rêves fous, la Galerie des Glaces du Palais de Versailles reproduite dans Ravel en 2007, à l’occasion du spectacle Le Roi Soleil organisé par Fight Aids Monaco, ou encore le superbe décor de l’inauguration de l’Année de la Russie 2015 organisée par les autorités monégasques en décembre 2014. Pour ce qui nous concerne, les dîners d’inauguration de nos grandes expos d’été sont toujours de belles opportunités de montrer la créativité sans limites de nos équipes…

Parmi tous les événements qui se sont produits au Grimaldi Forum, tout n’a pas pu toujours bien se passer. Vous avez forcément le souvenir d’une frayeur à partager avec nos lecteurs…

Une soirée des Laureus Sports Awards retransmise en direct à la télévision, avec une panne au niveau de la technique de la scène quelques minutes avant le démarrage de la soirée… Le prince Albert II et toutes les stars sont là et on essaie de réparer et de ne pas perdre tous les réglages informatiques faits pour les changements des plans lumière et les effets de scène de la soirée. Heureusement Sainte Dévote est là et on arrive à régler le problème juste une minute avant le début de la retransmission!